Україна здобула ще одну бронзову медаль на Олімпіаді — у стрибках у висоту
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Facebook / НОК України та олімпійська команда
Україна отримала ще одну бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо. Її здобула Ярослава Магучіх у стрибках у висоту.
У цьому фіналі із 14 спортсменок змагалися одразу три українки — Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко.
Левченко зупинилися на висоті 1,96 метра і посіла 8 місце. Натомість Ірина Геращенко змогла дійти до висоти 1,98 метра, але наступну планку вже не подолала. Вона зайняла 4 місце.
Боротьба за медалі точилася між українкою Ярославою Магучіх, австралійкою Ніколою МакДермотт та росіянкою Марією Ласіцкене.
МакДермотт та Ласіцкене взяли висоту 2,02 метра, а Магучіх після першої невдалої спроби вирішила одразу перенести висоту на 2,04 метра. Її українка подолати не змогла і посіла 3 місце, за що і отримала бронзову медаль.
МакДермотт також не змогла подолати висоту 2,04 метра, а росіянка Ласіцкене змогла і здобула золоту медаль.
- Україна на цій Олімпіаді виборола поки одне золото (Жан Беленюк з греко-римської боротьби), пʼять срібних медалей та 12 бронз.
- 5 серпня українська каратистка Анжеліка Терлюга завоювала на Олімпійських іграх срібну медаль. Це історична медаль для України, адже карате вперше представлене на Олімпійських іграх. Також срібну медаль отримали каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Четверікова. Перед цим два срібла принесли борець у греко-римському стилі Парвіз Насибов і плавець Михайло Романчук. Також срібну медаль здобув боксер Олександр Хижняк.
- Бронзу здобули: дзюдоїстка Дарʼя Білодід (перша в історії незалежної України нагорода в жіночому дзюдо) та фехтувальник Ігор Рейзлін (перша олімпійська нагорода серед чоловіків у фехтуванні шпагою). Третю бронзу Олена Костевич і Олег Омельчук отримали у стрільбі з пневматичного пістолета. Четверту медаль здобув плавець Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем, а пʼяту — тенісистка Еліна Світоліна (перша в історії українського тенісу олімпійська медаль). Ще дві бронзи принесли українські борчині Алла Черкасова та Ірина Коляденко. Першу в історії України медаль (бронзову) в артистичному плаванні отримали Анастасія Савчук та Марта Фєдіна. Також бронзову медаль отримала каноїстка Людмила Лузан. Ще одну бронзу приніс Україні каратист Станіслав Горуна. Також бронзову медаль здобула Україна в командному змаганні в артистичному плаванні.