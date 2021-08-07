Українські синхроністки здобули другу бронзову медаль в артистичному плаванні на Олімпіаді
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Facebook / НОК України та олімпійська команда
Українська команда з артистичного плавання посіла 3 місце на командних змаганнях на Олімпійських іграх у Токіо.
Таким чином українські спортсменки здобули вже другу бронзу в цьому виді спорту. Цього разу командним виступом із шести спортсменок.
Під час технічної програми українки отримали 94,26 бала, а під час вільної — 96,03 бала. Із загальним результатом в 190,3 бала збірна України посіла 3 місце.
На першому місці опинилася збірна Російського олімпійського комітету, а на другому — збірна Китаю.
До цього Україна також здобула бронзу в артистичному плаванні, але в дуеті.
- Україна на цій Олімпіаді виборола поки одне золото (Жан Беленюк з греко-римської боротьби), пʼять срібних медалей та 11 бронз.
- 5 серпня українська каратистка Анжеліка Терлюга завоювала на Олімпійських іграх срібну медаль. Це історична медаль для України, адже карате вперше представлене на Олімпійських іграх. Також срібну медаль отримали каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Четверікова. Перед цим два срібла принесли борець у греко-римському стилі Парвіз Насибов і плавець Михайло Романчук. Також срібну медаль здобув боксер Олександр Хижняк.
- Бронзу здобули: дзюдоїстка Дарʼя Білодід (перша в історії незалежної України нагорода в жіночому дзюдо) та фехтувальник Ігор Рейзлін (перша олімпійська нагорода серед чоловіків у фехтуванні шпагою). Третю бронзу Олена Костевич і Олег Омельчук отримали у стрільбі з пневматичного пістолета. Четверту медаль здобув плавець Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем, а пʼяту — тенісистка Еліна Світоліна (перша в історії українського тенісу олімпійська медаль). Ще дві бронзи принесли українські борчині Алла Черкасова та Ірина Коляденко. Першу в історії України медаль (бронзову) в артистичному плаванні отримали Анастасія Савчук та Марта Фєдіна. Також бронзову медаль отримала каноїстка Людмила Лузан. Ще одну бронзу приніс Україні каратист Станіслав Горуна.