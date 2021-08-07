Українські синхроністки здобули другу бронзову медаль в артистичному плаванні на Олімпіаді

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Facebook / НОК України та олімпійська команда

Українська команда з артистичного плавання посіла 3 місце на командних змаганнях на Олімпійських іграх у Токіо.

Таким чином українські спортсменки здобули вже другу бронзу в цьому виді спорту. Цього разу командним виступом із шести спортсменок.

Під час технічної програми українки отримали 94,26 бала, а під час вільної — 96,03 бала. Із загальним результатом в 190,3 бала збірна України посіла 3 місце.

На першому місці опинилася збірна Російського олімпійського комітету, а на другому — збірна Китаю.

До цього Україна також здобула бронзу в артистичному плаванні, але в дуеті.