Украинские синхронистки получили вторую бронзовую медаль в артистическом плавании на Олимпиаде

Украинская команда по артистическому плаванию заняла 3 место на командных соревнованиях на Олимпийских играх в Токио.

Таким образом украинские спортсменки завоевали уже вторую бронзу в этом виде спорта. На этот раз командным выступлением из шести спортсменок.

Во время технической программы украинки получили 94,26 балла, а в свободной — 96,03 балла. С общим результатом в 190,3 балла сборная Украины заняла 3 место.

На первом месте оказалась сборная Российского олимпийского комитета, а на втором — сборная Китая.

До этого Украина также завоевала бронзу в артистическом плавании, но в дуэте.