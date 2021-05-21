Медведчук прибув на розгляд апеляції та запевнив, що не передавав спецслужбам РФ секретну інформацію про ЗСУ

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Марієнко Андрій / УНІАН

Народний депутат від фракції «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук запевняє, що не має доступу до державної таємниці та не передавав російським спецслужбам РФ секретну інформацію про розташування підрозділів Збройних сил України.

Про це він заявив 21 травня, перед початком розгляду апеляції на призначений йому запобіжний захід.

«Я ніколи не володів секретною інформацією всі ці роки. У мене був доступ до секретних матеріалів усіх форм секретності до 2004 року, коли працював головою Адміністрації [президента України]. Після цього протягом 15 років я ніколи не був допущений до секретних даних», — сказав нардеп.

У відповідь на запитання про неофіційне спілкування з бойовиками на Донбасі у 2014 році Медведчук сказав, що «вів переговори відповідно до повноважень, які були надані щодо мирного врегулювання».

«Я брав участь у переговорах для того, щоб досягти домовленостей, головна стратегічна мета яких — мирне врегулювання на Донбасі», — зауважив Медведчук і додав, що не передавав жодних гарантій лідерам «ЛНР» і «ДНР» від України, бо не мав на це повноважень.

Також Медведчук розповів про переговори щодо електропостачання.

«Я вів переговори щодо принципового постачання електроенергії в Україну, і такий договір владою був підписаний і укладений. Участь у переговорах щодо укладення контракту та підписання самого контракту я ніколи не брав», — наголосив він.

Говорячи про свої зустрічі з пʼятим президентом України Петром Порошенком, Медведчук зазначив, що зустрічався з ним із 2014-го до 2018 року, «поки ми не розійшлися в поглядах з питань обміну утримуваних осіб».

«Я знаю, що нічого нового немає, докази, які були предметом підозри, предметом обґрунтування запобіжного заходу залишилися колишніми, неприпустимими. Вони не говорять про обʼєктивність і справедливість у процесі підготовки підозри», — заявив він і вкотре назвав висунуті на його адресу підозри «незаконними». Їх, на його думку, потрібно скасувати, як й обраний запобіжний захід.

Зазначимо, засідання Київського апеляційного суду було заплановано на 12:00, але розпочалося із майже півгодинним запізненням. До суду Медведчук зайшов зі своїми однопартійцями, зокрема Вадимом Рабіновичем та Іллею Кивою.