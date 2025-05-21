Новообраний президент Румунії висловився про можливість відправити війська в Україну

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Новообраний президент Румунії Нікушор Дан озвучив свою позицію стосовно участі румунської армії у війні Росії проти України.

Про це він говорив в інтервʼю Politico.

Політика запитали, чи є шанс відправки румунських Збройних сил в Україну в межах можливої майбутньої миротворчої місії.

«По-перше, мати велику оперативну підтримку на території Румунії — так. Бути частиною армій, які гарантують мир в Україні, — ні. Я вважаю, що це було б не дуже доречно через напруження, яке вже існує між Румунією і Росією», — відповів Нікушор Дан.

Він критично ставиться до підходу президента США Дональда Трампа у його спробах домовитися з Путіним. Дан переконаний, що в питанні врегулювання «все, що стосується України, мають вирішувати й погоджувати самі українці».

«Я не дуже оптимістично налаштований щодо того, що мир настане найближчим часом, але водночас радий, що європейці разом вирішили продовжувати підтримку України, доки вона не отримає найрозсудливіший мир для себе», — каже обраний лідер Румунії.

Другий тур президентських виборів у Румунії відбувся 18 травня. Виборча комісія засвідчила перемогу проєвропейського центристського політика і мера Бухареста Нікушора Дана. Його суперник, ультраправий Джордже Сіміон визнав поразку.

Миротворчі війська в Україні

Після переговорів США і Росії про припинення війни в Україні без участі Європи та Києва у Франції зібрали екстрену зустріч з лідерами ЄС. Одним з ключових питань стала відправка до України військ, які контролювали б перемирʼя. Це було й головною суперечкою вечора.

Президент Франції Емманюель Макрон пропонував розмістити європейські миротворчі сили за майбутньою лінією розмежування в Україні, а не безпосередньо на ній. Проти одразу виступили Німеччина, Італія, Іспанія та Польща. Однак згодом міністр оборони Німеччини заявив, що відкритий до ідеї відправити миротворців в Україну.

Натомість премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна готова розгорнути війська в Україні та підтримати мирні домовленості «чоботами на землі й літаками в небі».

Головнокомандувач ЗС Швейцарії Томас Зюсслі заявив, що може відправити війська для майбутньої миротворчої місії в Україні, якщо про це проситимуть, а уряд не буде проти. Премʼєр-міністр Ірландії Мікхол Мартін сказав, що його країна теж готова відправити миротворців до України для повоєнної безпеки. Данія теж до цього готова, як і Австралія, про що зазначив австралійський премʼєр Ентоні Албанезе. Премʼєр Бельгії Барт де Вевер вважає логічним, якщо Брюссель відправить війська в Україну. У Швеції не виключають таку можливість, як і в Чехії.

Тим часом парламент Болгарії ухвалив декларацію про те, що Збройні сили Болгарії не братимуть участі у воєнних діях в Україні. А в Румунії допустили, що зможуть стати центром транзиту військ для миротворчих західних сил в Україні, хоча парламент і не підтримує таку позицію тимчасового президента Іліє Болояна.

Bloomberg із посиланням на джерела пише, що Туреччина могла б розгорнути свої миротворчі сили в Україні, але не робитиме цього, якщо її не залучатимуть до всіх консультацій та підготовки формування миротворчої місії.

Володимир Зеленський на брифінгу 19 березня заявив, що позиція США впливає на позицію європейських країн у питанні відправки миротворців в Україну. Якщо до процесу долучаться США, країн, які будуть готові відправити свій контингент в Україну, може побільшати. Також це впливає на кількісний склад контингенту тієї чи іншої країни. Дискусії тривають, тому точну кількість потенційних миротворчих військ президент не назвав.