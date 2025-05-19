Новим президентом Румунії став проєвропейський Нікушор Дан

Виборча комісія Румунії підрахувала всі голоси з виборчих дільниць і засвідчила перемогу на президентських виборах проєвропейського центристського політика Нікушора Дана. Його суперник ультраправий Джордже Сіміон визнав поразку.

Про це передає румунський телеканал Digi 24.

Після підрахунку 100% протоколів з виборчих дільниць проєвропейський кандидат отримав 53,6%, а ультраправий Джордже Сіміон — 46,4%. За Нікушора Дана проголосували понад 6,1 мільйона румунів, тоді як за Сіміона близько 5,3 мільйона. Офіційні результати визнають остаточними, коли їх затвердить Конституційний суд Румунії.

Явка виборців становила 64,72% — це рекордний показник за останні тридцять років, з часів перших виборів після падіння комуністичного режиму.

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Новообраний президент Румунії подякував усім, хто прагнув змін, наголосивши, що країна переходить у нову фазу розвитку, і для цього потрібна активна участь кожного громадянина.

«Це перемога тисяч людей», — зазначив він, закликавши румунів брати активну участь у політичному та професійному житті.

Нікушор Дан також звернувся до румунів за кордоном і сказав, що їхня батьківщина завжди буде готова підтримати їх на європейському шляху і, зрештою, знову об’єднатися.

Президент України Володимир Зеленський привітав Нікушора Дана з «історичною перемогою» на президентських виборах у Румунії і наголосив, що румуни можуть завжди розраховувати на Україну як на доброго сусіда й партнера.

«Для України — як сусіда й друга — важливо мати надійного партнера в особі Румунії. І ми впевнені, що саме так і буде. Працюючи разом, ми можемо зміцнити і наші країни, і нашу Європу. Ми завжди з великою повагою будемо ставитися до Румунії та її народу, особливо зважаючи на підтримку, яку ми одержали в найважчий період нашої історії», — написав він.

Президентські вибори в Румунії

Перший тур президентських виборів у Румунії пройшов 24 листопада 2024 року. У другий тур вийшли ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі. Причому Ласконі обігнала чинного премʼєр-міністра країни Марчела Чолаку всього на 2,7 тисячі голосів виборців.

Лідерство Джорджеску виявилось несподіваним, його почали звинувачувати у впливі на вибори через TikTok. Через це Єврокомісія навіть звернулась до платформи з проханням надати інформацію про те, як соцмережа зменшила ризик неавтентичного або автоматизованого використання свого сервісу, а також перелічити ризики, що випливають з її системи рекомендованого контенту.

Румунська розвідка зʼясувала, що участь у фінансуванні кампанії Джорджеску брав тікток-акаунт bogpr, яким користується громадянин Румунії Богдан Песчір. Він здійснив платежі загалом на $381 тисячу в період з 24 жовтня по 24 листопада користувачам акаунтів у TikTok, які брали участь у просуванні Джорджеску.

Конституційний суд Румунії 6 грудня 2024 року скасував результати першого туру президентських виборів.

Келіна Джорджеску затримали 26 лютого 2025 року. Його звинуватили в підбурюванні до антиконституційної діяльності, поширенні неправдивої інформації, створенні фашистської організації, прославлянні людей, обвинувачених у геноцидах та воєнних злочинах, і створенні антисемітської спільноти. Після висунення звинувачень його відпустили — він перебуває під судовим наглядом.