Президент Румунії розсекретив звіт розвідки про «агресивну рекламну кампанію» ультраправого кандидата

Президент Румунії Клаус Йоганніс розсекретив документи щодо передвиборчої кампанії ультраправого кандидата у президенти Келіна Джорджеску, який несподівано переміг у першому турі.

Про це пише News.ro.

Документ підготували румунська розвідувальна служба, зовнішня розвідка та Міністерство внутрішніх справ і представили на засіданні Вищої ради національної оборони — найвищого безпекового органу країни.

У звіті йдеться, що Джорджеску в обхід національного виборчого законодавства провів агресивну рекламну кампанію, а також використовував алгоритми деяких платформ, зокрема TikTok, для прискореного підвищення популярності.

За даними румунської розвідки, за кілька тижнів до виборів Джорджеску мав дуже низький рівень популярності. В опитуваннях, проведених 15—20 листопада, він посідав 6 місце з 6,2% голосів, а 20—21 листопада опитування показували 10,6%.

Крім того, Джорджеску реєстрував у ЦВК нульові витрати на передвиборчу кампанію. Однак дані розвідки свідчать про участь у фінансуванні кампанії Джорджеску TikTok-акаунта «bogpr», яким користується громадянин Румунії Богдан Песчір.

Його участь у фінансуванні просування Джорджеску на платформі також підтвердили представники TikTok у діалозі з румунською владою. Вони підтвердили особу користувача «bogpr» і зазначили, що він здійснив платежі на загальну суму $381 тисяча в період з 24 жовтня по 24 листопада користувачам акаунтів TikTok, які брали участь у просуванні Джорджеску.

Також спецслужба зʼясувала, що плата інфлюенсерам у TikTok здійснювалася через платформу FameUp для монетизації діяльності з просування онлайн. У частині випадків інфлюенсерів залучили до співпраці, вийшовши на зв’язок через електронну пошту компанії FA Agency, що зареєстрована як південноафриканська, і запропонувавши тисячу євро за розповсюдження створеного нею відео.

Президентські вибори в Румунії

Перший тур президентських виборів у Румунії пройшов 24 листопада. У другий тур вийшли ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі. Причому Ласконі обігнала чинного прем’єр-міністра країни Марчела Чолаку усього на 2,7 тисячі голосів виборців.

Лідерство Джорджеску виявилось несподіваним, його почали звинувачувати у впливі на вибори через TikTok. Через це Єврокомісія навіть звернулась до платформи з проханням надати інформацію про те, як соцмережа зменшила ризик неавтентичного або автоматизованого використання свого сервісу, а також перелічити ризики, що випливають з її системи рекомендованого контенту.

Другий тур президентських виборів у Румунії пройде 8 грудня.