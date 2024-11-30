Єврокомісія звернулась до TikTok через підозри про вплив на вибори в Румунії

Європейська комісія надіслала TikTok запит на інформацію через підозри про вплив на вибори в Румунії через цю соцмережу.

Про це йдеться в повідомленні ЄК.

Зокрема, Єврокомісія просить TikTok детально розповісти, як соцмережа зменшила ризик неавтентичного або автоматизованого використання свого сервісу, а також перелічити ризики, що випливають з її системи рекомендованого контенту.

Також серед запитуваної інформації дані про те, як платформа залучає треті сторони до громадського контролю над контентом і стежить за ризиками, повʼязаними з виборчими процесами.

TikTok має надіслати відповіді на запитання до 13 грудня. Після цього Єврокомісія визначить, чи «будуть доцільними подальші кроки».

Як пише «Радіо Свобода», у Румунії підозрюють, що переможець першого туру проросійський ультраправий політик Келін Джорджеску незаконно використовував TikTok для просування своєї кампанії.

Не маючи підтримки партії, кампанія Джорджеску значною мірою покладалася на TikTok, де його акаунт мав 1,6 мільйона вподобань і де він публікував відео, як він відвідує церкву, займається дзюдо, бігає на доріжці та виступає на подкастах.