Україна вже отримала систему Patriot від Румунії

Україна вже отримала систему протиракетної оборони Patriot, яку надала країна НАТО Румунія.

Про це заявив речник Міністерства оборони Румунії Константін Спіну, передає «Радіо Свобода».

«Ми підтверджуємо, що система Patriot прибула в Україну», — заявив у коментарі «Радіо Свобода» 3 жовтня речник Міністерства оборони Румунії Константін Спіну.

За день до цього, 2 жовтня, президент України Володимир Зеленський подякував Румунії за системи Patriot.

«Я дякую кожній країні, яка допомагає нам з ППО. Особлива подяка Румунії за системи Patriot. Разом ми можемо досягти ще більшої ефективності — ми можемо покласти край російському терору, спільно знищивши «Шахеди» і ракети», — написав Зеленський.

До цього передачу Україні системи Patriot послідовно підтримав уряд, парламент та президент Румунії.

Що передувало?

У червні Бухарест заявив, що передасть Україні одну з двох своїх діючих систем Patriot за умови, що союзники замінять її на аналогічну систему протиповітряної оборони. «Румунський» Patriot — це частина із засобів протиповітряної оборони, які країни НАТО пообіцяли надати Україні.

Міноборони Румунії зазначало, що поставить одну із семи систем у конфігурації 3+, закуплених у США. Це є найсучаснішим варіантом системи захисту Patriot і використовується США та майже 20 іншими союзниками НАТО.

Румунія у 2017 році підписала зі США угоду про купівлю семи систем Patriot на суму $4 мільярди. Першу партію доставили у 2020 році. Зараз Румунія має чотири системи Patriot, дві з яких вже експлуатуються.