Зеленський: Україні для повного захисту потрібно 25 систем Patriot

Україні для повно захисту неба необхідно отримати 25 систем Patriot — це дозволить закрити міста від російських ракетних обстрілів.

Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтервʼю для телемарафону «Єдині новини».

«Я вам не скажу, скільки у нас є систем Patriot, але можу сказати, скільки необхідно, щоб закрити Україну на майбутнє. Україні бажано мати 25 систем Patriot по 6—8 батарей в кожній. Уже всі наші партнери про це прекрасно знають і навіть знають точки, де повинні стояти відповідні системи», — сказав Зеленський.

За його словами, Україні підійдуть й аналоги Patriot. Їх досить мало, але вони працюють.

Зеленський зауважив, що результати роботи ППО в Україні вражаючі, виглядає, ніби систем насправді багато. Однак це не так.

«Тому, щоб закрити повністю нашу державу, навіть ті регіони, куди не прилітає, нам потрібно 25 систем Patriot», — підкреслив він.