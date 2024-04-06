Зеленський: Україні для повного захисту потрібно 25 систем Patriot

Україні для повно захисту неба необхідно отримати 25 систем Patriot — це дозволить закрити міста від російських ракетних обстрілів.
Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтервʼю для телемарафону «Єдині новини».
«Я вам не скажу, скільки у нас є систем Patriot, але можу сказати, скільки необхідно, щоб закрити Україну на майбутнє. Україні бажано мати 25 систем Patriot по 6—8 батарей в кожній. Уже всі наші партнери про це прекрасно знають і навіть знають точки, де повинні стояти відповідні системи», — сказав Зеленський.
За його словами, Україні підійдуть й аналоги Patriot. Їх досить мало, але вони працюють.
Зеленський зауважив, що результати роботи ППО в Україні вражаючі, виглядає, ніби систем насправді багато. Однак це не так.
«Тому, щоб закрити повністю нашу державу, навіть ті регіони, куди не прилітає, нам потрібно 25 систем Patriot», — підкреслив він.
- Наприкінці лютого президент Володимир Зеленський заявляв, що передача Україні десяти ЗРК Patriot кардинально вплинула б на ситуацію у війні з Росією. Наприкінці березня в інтервʼю CBS News Зеленський зазначав, що США ще не передавали Україні системи Patriot — це робили інші країни.