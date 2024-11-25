Президентські вибори в Румунії: до другого туру пройшли ультраправий Джорджеску та прозахідна Ласконі

В Румунії підрахували 100% голосів у першому турі виборів президента, який пройшов у неділю, 24 листопада. У другому турі зустрінуться ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі.

Про це свідчать дані Центрального виборчого комітету Румунії.

Джорджеску підтримали понад 2 мільйони виборців (22,94% від загального числа), Ласконі — більш як 1 мільйон 772 тисячі (19,18%). Вона обігнала чинного прем’єр-міністра країни Марчела Чолаку, який набрав близько 1 мільйона 769 тисяч голосів (19,15%). Розрив між ними становив 2,7 тисячі голосів виборців.

Як пишуть медіа, результати першого туру «викликали шок у румунському суспільстві». Попередні опитування прогнозували, що в другий тур пройдуть лівий премʼєр Чолаку і голова «Альянсу за об’єднання румунів» (AUR) Джордже Сіміон. Після оприлюднення результатів ЦВК Чолаку подав заяву про відставку з поста голови Соціал-демократичної партії (PSD).

Кандидатка від партії «Союз порятунку Румунії» (USR) стартувала з гандикапом у 500 тисяч голосів, який поступово скорочувався. Лідери опозиції Людовік Орбан і мер Бухаресту Нікусор Дан закликали до участі у виборах румунів, які проживають у Канаді та США. Напередодні Орбан зняв свою кандидатуру на користь Ласконі.

На телевізійних президентських дебатах 18 листопада майже всі кандидати заявили, що Україні доведеться поступитися територією на користь Росії. Елена Ласконі була єдиною кандидаткою в президенти, яка виступила проти такої ідеї, пише «Радіо Свобода». Вона заявила, що це заохотить Путіна до нових загарбань.

Келін Джорджеску — безпартійний кандидат. Раніше він був в ультраправому націоналістичному «Альянсі за об’єднання румунів», однак його виключили як занадто радикального: Джорджеску схвалював лідерів румунського фашистського руху «Залізна Гвардія», пише BBC. Його називають проросійським політиком, він виступав проти допомоги Україні та критикував НАТО.