Міністр оборони Німеччини відкритий до ідеї відправити миротворців в Україну

Новини

Очільник Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про теоретичну готовність допомогти забезпечити мир в Україні. Цю думку поділяє його естонський колега Ханно Певкур.

Про це повідомляє Politico.

«Я не можу собі уявити жодної ситуації, в якій Німеччина не брала б участі в тому, що було б результатом переговорів про припинення вогню або навіть про мир», — сказав Пісторіус на зустрічі з журналістами 27 березня.

Він додав, що коли прийде час, має бути ухвалене остаточне рішення. Участь ФРН у миротворчій місії в Україні залежить від багатьох факторів: як-от кількості військових, мандата, участі країн тощо.

«Існує дуже багато речей, які потрібно обговорити, перш ніж ми скажемо: «Так, ми будемо підтримувати українців таким чином». Напевно, ми будемо обговорювати це дуже серйозно», — додав очільник Міноборони Естонії Ханно Певкур.

Ідеальною гарантією безпеки для України він вважає членство в НАТО. Але з огляду на переговори між США і Росією, що тривають, членство в Альянсі зараз здається малоймовірним, додав посадовець.

Пісторіус підкреслив, що представники Франції й Великої Британії добиваються місця за столом переговорів з Адміністрацією президента США Дональда Трампа, демонструючи готовність відправити миротворчі війська після укладення угоди.

«Побачимо, чи досягнуть вони успіху. Я сподіваюся, але поки в це не вірю. У Вашингтоні не видно і не чути жодних сигналів про те, що вони готові посадити нас [європейських лідерів] за стіл переговорів. І я боюся, що так може й залишитися», — каже німецький урядовець.

Миротворчі війська в Україні

Після переговорів США й Росії про припинення війни в Україні без участі Європи та Києва у Франції зібрали екстрену зустріч з лідерами ЄС. Одним з ключових питань стала відправка до України військ, які контролювали б перемирʼя. Це було й головною суперечкою вечора.

Президент Франції Емманюель Макрон пропонував розмістити європейські миротворчі сили за майбутньою лінією розмежування в Україні, а не безпосередньо на ній. Проти одразу виступили Німеччина, Італія, Іспанія та Польща. Натомість премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна готова розгорнути війська в Україні й підтримати мирні домовленості «чоботами на землі й літаками в небі».

«Бабель»

Головнокомандувач ЗС Швейцарії Томас Зюсслі заявив, що може відправити війська для майбутньої миротворчої місії в Україні, якщо про це проситимуть, а уряд не буде проти. Премʼєр-міністр Ірландії Мікхол Мартін сказав, що його країна теж готова відправити миротворців до України для повоєнної безпеки. Данія також до цього готова, як і Австралія, про що зазначив австралійський прем’єр Ентоні Албанезе. Прем’єр Бельгії Барт де Вевер вважає логічним, якщо Брюссель відправить війська в Україну. У Швеції не виключають такої можливості. На це також погодилася Литва.

Тим часом парламент Болгарії ухвалив декларацію про те, що Збройні сили Болгарії не братимуть участі у воєнних діях в Україні. А в Румунії допустили, що зможуть стати центром транзиту військ для миротворчих західних сил в Україні, хоча парламент і не підтримує таку позицію тимчасового президента Іліє Болояна.

Bloomberg із посиланням на джерела пише, що Туреччина могла б розгорнути свої миротворчі сили в Україні, але не робитиме цього, якщо її не залучатимуть до всіх консультацій та підготовки формування миротворчої місії.

Днями агентство Reuters писало, що у Європі на тлі обговорень відправлення військ в Україну для гарантування безпеки хочуть розглянути й альтернативні варіанти.