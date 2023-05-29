Росіяни за місяць 16 разів обстріляли Київ різними ракетами та дронами, пораділи «взяттю» Бахмуту, але проїбали атаку на Бєлгородщину. Ситуація на 460-й день великої війни. Інтерактивні мапи «Бабеля»

«Бабель» продовжує серію оглядів ситуації на фронті та головних подій, які на неї впливають. Дайджести виходять що десять днів. Ми розповідаємо про основні зміни лінії фронту та про місця, де тривають найжорсткіші бої, пояснюємо ротації російських військ, розказуємо про отриману західну техніку, удари ЗСУ по обʼєктах росіян і багато іншого.

Російська армія продовжує майже щоночі запускати по Україні ракети та дрони-камікадзе Shahed-136. Українська протиповітряна оборона за понад рік повномасштабного вторгнення навчилася збивати майже 100% російських дронів і крилатих ракет. Але в Україні є лише кілька комплексів — Patriot і SAMP-T, які можуть збивати балістичні, зенітні та надзвукові ракети, тому вони досі лишаються проблемою. Найбільше від таких ракет, особливо від С-300, страждають прифронтові території.

Російські добровольці 22 травня почали рейд у Бєлгородській області. Вони перейшли кордон на Сумщині, у районі пропускного пункту «Грайворон», захопили КПП і рушили далі прикордонними селами. Бійці казали, що доходили до міста Грайворон ― це 7 кілометрів від кордону. Але більшість фото та відео були з сусіднього села Козинка ― воно трохи ближче. Наступного дня російські добровольці відійшли назад на територію України. Вони заявили, що знищили багато техніки й російських військових, а також забрали з собою російський БТР, але втратили кілька бронеавтомобілів.

Для України такий рейд виконав два завдання. Насамперед показав, що російський державний кордон дуже слабо захищений, а майже всі війська і техніка воюють в Україні. Тому росії доведеться перекинути туди більше сил для додаткового захисту — тобто зменшити своє угруповання в Україні. Також рейд інформаційно перебив події в Бахмуті. Напередодні в російських Telegram-каналах панувала ейфорія через «взяття» міста, але вже наступного дня там обговорювали лише події в Бєлгородській області та погано захищений кордон.

Президент Володимир Зеленський 23 травня заявив про створення в Україні Корпусу морської піхоти. Для цього сформують нові бригади піхотинців. Морська піхота входить до складу Військово-морських сил України, але Корпус, імовірно, стане окремим родом військ у складі Збройних сил України.

Міноборони росії 24 травня повідомило про спробу атаки морськими безпілотниками на російський військовий корабель «Іван Хурс», показало відео знищення одного з таких дронів і заявило, що атаку відбили. Потім у соцмережах зʼявилося відео з безпілотника, на якому видно, що він зміг дістатися борта корабля. Але 26 травня корабель «Іван Хурс» повернувся до Севастополя своїм ходом. Помітних пошкоджень на ньому видно не було.

Газета The Wall Street Journal розповіла про плани Заходу на липневий саміт НАТО. Там готуються запропонувати Україні «ізраїльську модель безпеки». Угода передбачатиме, що Україні надаватимуть пріоритет у постачанні зброї та передових технологій. Західні чиновники кажуть, що цей безпековий договір відповідатиме руху України до вступу в НАТО, але не зробить Альянс стороною конфлікту з росією. На Заході вважають, що така угода з Україною змінить розрахунки росії щодо цієї війни — відмовить путіна затягувати конфлікт і намагатися підірвати підтримку України з боку Заходу.

У Харківській області лінія фронту майже не змінюється. Росіяни досі контролюють невелику територію на північному сході, неподалік російсько-українського кордону. Окупанти намагаються наступати в бік Купʼянська та вздовж річки Оскіл, щоб відкинути українську армію за неї. За останні десять днів росіяни просунулися на кілька сотень метрів на південь від села Масютівка.

У Луганській області росіяни теж не просуваються. Найбільші бої тривають у районі села Діброва та в лісах на південь від Кремінної. Головна мета росіян — відсунути українські війська від міст Кремінна і Сватове, а також від траси між ними.

На південному березі річки Сіверський Донець — адмінмежі Луганщини та Донеччини — росіяни продовжують атакувати селище Білогорівка й села Верхньокамʼянське і Спірне. Ці населені пункти прикривають фланг українським військовим, які стримують росіян за Соледаром і не дають їм швидко й одночасно з кількох боків дістатися Сіверська. Цьому напрямку окупанти приділятимуть менше уваги, поки не захоплять Бахмут.

Власник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин 20 травня оголосив про захоплення останніх укріплених районів Бахмуту і «взяття» міста. Після цього він заявив, що «вагнерівці» передають позиції в Бахмуті підрозділам Міноборони рф та йдуть у тил для відпочинку і відновлення.

Україна офіційно спростовує втрату Бахмуту і запевняє, що українські військові тримають позиції в районі «Літак». Це — південно-західні околиці Бахмуту, в’їзд до міста по дорозі Бахмут — Костянтинівка. Наразі невідомо, чи є росіяни в районі заправки WOG на в’їзді до Бахмуту, а також у частині приватного сектору на південь від неї. Попри це, Бахмут все одно окупований на 99%.

Також сповільнилися й українські контратаки на флангах від Бахмуту. Сили оборони України зачистили від росіян урочище Ступки на південний захід від села Іванівське і намагаються атакувати в бік Кліщіївки. Тим часом росіяни кидають у бій резерви, щоб повернути втрачені позиції, але безрезультатно.

На всіх інших напрямках на Донеччині росіяни не просуваються. Вони захопили лише кілька позицій на північ від Авдіївки, але в районах Первомайського та Мар’їнки їхні атаки відбили.

У Запорізькій області лінія фронту не змінюється. Ані росія, ані Україна поки що не намагаються масштабно атакувати на цьому напрямку, але продовжують взаємні обстріли. Російська армія готується до оборони в Запорізькій області: зводить фортифікаційні споруди і копає кілометрові окопи.

Протягом останніх десяти днів стало регулярно прилітати по ключових приазовських окупованих містах — Маріуполю, Бердянську та Мелітополю. Вони — важливі логістичні вузли для російських окупантів на півдні України, а на їхніх аеродромах росіяни облаштовували свої бази.

У Херсонській області лінія фронту теж не змінюється — вона стабілізувалася по річці Дніпро. Там тривають взаємні обстріли через річку. Найімовірніше, лінія фронту по Дніпру тут буде незмінною.

Головна подія останніх десяти днів — Захід погодився передати Україні винищувачі F-16. Це рішення остаточно закріпили на саміті «Великої сімки» в Японії, куди президент Володимир Зеленський прибув особисто. Саме тоді США заявили, що не проти навчання українських пілотів та передачі таких літаків. Але самі Штати поки не готові передавати свої F-16 — це планують зробити країни Європи. Найбільш активні в цьому напрямку Велика Британія та Нідерланди. Британці готові навчати українських пілотів, але не мають на озброєнні F-16. Натомість нідерландці готові і навчити українців, і передати частину своїх літаків.

У Німеччині українські військові розпочали тренування на американських танках Abrams. Попередньо, воно триватиме 10—12 тижнів. Загалом на навчання приїхали 400 військових — 200 для керування танками та 200 для обслуговування. Таким чином варто очікувати, що Abrams зʼявляться в Україні ближче до осені.

Чергове засідання у форматі «Рамштайн» відбулося 25 травня. За його результатами не було якихось проривних рішень, але декілька країн оголосили про додаткові пакети військової допомоги Україні. Наприклад, Іспанія пообіцяла передати ще чотири танки Leopard 2 та партію бронетранспортерів M113.

Газета The Wall Street Journal повідомила, що Південна Корея передає сотні тисяч артилерійських снарядів США, які натомість свої надсилають до України. Сполученим Штатам знадобилося кілька місяців, щоб умовити Сеул надати України летальну зброю, бо запаси Пентагону скорочуються. Від початку повномасштабної війни Пентагон надав Україні понад два мільйони 155-міліметрових боєприпасів.

Військові-морські сили ЗСУ отримали на озброєння новий малий броньований артилерійський катер. Його назвали «Буча». В армії наголошують, що такі катери малопомітні для російських радіолокаційних та інфрачервоних засобів виявлення. Також він уміє встановлювати димові та теплові завіси. Малі броньовані артилерійські катери мали бути основою українського «москітного флоту». Їх виготовляли на заводі «Кузня на Рибальському». Такі катери повинні захищати прибережну зону, патрулювати море й відбивати можливу висадку десанту ворога. До повномасштабного вторгнення Україна мала 7 таких катерів українського виробництва. Один був затоплений в Азовському морі, ще три — захоплені росіянами там же.

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