Міноборони росії заявило про атаку дронів на військовий корабель «Иван Хурс» поблизу Босфору

Міноборони росії підтвердило атаку надводних безпілотних катерів на корабель Чорноморського флоту «Иван Хурс» поблизу турецької протоки Босфор. Зранку про це писали російські воєнкори.

У відомстві кажуть, що корабель був атакований трьома безпілотниками ЗСУ. Атаку там назвали «безуспішною» — всі дрони нібито знищені, а корабель продовжує місію з охорони газопроводів «Турецький потік» та «Блакитний потік». Також відомство опублікувало кадри знищення одного з безпілотних катерів.

«Иван Хурс» був атакований приблизно за 400 кілометрів від української території.

На відео видно, що в атаці були задіяні морські дрони з так званого флоту безпілотників, на який збирали кошти через UNITED24 ще з листопада 2022 року. Такі дрони вже проводили атаки на російські кораблі Чорноморського флоту.