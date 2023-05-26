Військово-морські сили ЗСУ отримали на озброєння новий артилерійський катер. Його назвали «Буча»

Військові-морські сили ЗСУ отримали на озброєння новий малий броньований артилерійський катер. Його назвали «Буча».

Про це пише інформагентство Міноборони АрміяInform.

Там зазначають, що катер пройшов усі етапи заводських і державних випробувань. На ньому встановили сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння.

В армії наголошують, що такі катери малопомітні для російських радіолокаційних та інфрачервоних засобів виявлення. Також він уміє встановлювати димові та теплові завіси.

На офіційній церемонії передачі катера був присутній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Російська пропаганда напередодні стверджувала, що він нібито поранений.

Малі броньовані артилерійські катери мали бути основою українського «москітного флоту». Їх виготовляли на заводі «Кузня на Рибальському». Такі катери повинні захищати прибережну зону, патрулювати море й відбивати можливу висадку десанту ворога.

До повномасштабного вторгнення Україна мала 7 таких катерів українського виробництва. Один був затоплений в Азовському морі, ще три — захоплені росіянами там же.