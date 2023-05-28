Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих зросла до чотирьох людей

Троє людей, які вважалися зниклими безвісти внаслідок ракетного удару по Дніпру, загинули. Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що знайшли тіла 56-річного лікаря, 64-річної працівниці медзакладу та 57-річного працівника ветклініки.

Таким чином кількість загиблих зросла до чотирьох. Поранених — 32 людини, 13 із них досі перебувають у лікарні. Пʼятеро — у важкому стані.