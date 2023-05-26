Російські війська вдарили ракетою по поліклініці у Дніпрі. Є жертви

Російські війська завдали нового ракетного удару по Дніпру, поціливши в поліклініку.

Відео наслідків опублікував президент Володимир Зеленський.

Станом на 12:00 відомо про одного загиблого і 15 поранених людей. На місці працюють екстрені служби, які розбирають завали та шукають інших постраждали. Серед поранених двоє дітей — хлопчики 3 і 6 років. Обоє шпиталізовані, лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Також госпіталізовані 11 дорослих, двоє у важкому стані.

Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про пожежу — зайнялися дві будівлі. Вогонь охопив 500 квадратних метрів Рятувальники намагаються його загасити.