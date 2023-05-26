Росіяни вночі запустили по Україні майже 50 різних ракет і дронів-камікадзе. Сили ППО збили 10 ракет і 23 дрони Shahed

Російська армія вночі випустила по Україні майже 50 різних ракет і дронів-камікадзе Shahed-136. Сили ППО збили понад 30 із них.

Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.

Загалом окупанти запустили 17 ракет: 10 крилатих ракет Х-555/Х-101 і 7 зенітних керованих ракет С-300/ С-400 з району окупованого Токмаку. Усі 10 крилатих ракет збили сили ППО.

Також росіяни атакували 31 дроном-камікадзе Shahed-136. Протиповітряна оборона збила 23 з них.

Голова Київської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що уламки ракет впали у двох районах столиці. В Оболонському районі уламки впали на парковку та на дах ТРЦ, а в Шевченківському — на приватний будинок. Попередньо, ніхто не постраждав.

На Київщині уламки збитих цілей пошкодили 7 приватних будинків у двох громадах. Пошкодження незначні, зазначили в ОВА.

Також росіяни масовано атакували Дніпропетровську область ракетами та дронами. У Дніпрі вони пошкодили два приватних будинки і два підприємств. Серйозних руйнувань зазнало транспортне підприємство, на одній з АЗС поранений працівник.

Окупанти також вдарили дронами по місту Мерефа Харківського району та місту Ізюм. В Мерефі пошкоджено цивільне підприємство. В Ізюмі постраждав заклад освіти та гараж з сільгосптехнікою. Попередньо, ніхто не постраждав.

На світанку над Черкащиною сили ППО збили дрон-камікадзе. Без потерпілих та руйнацій.