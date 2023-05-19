США дозволять експорт F-16, якщо союзники вирішать надати свої винищувачі Україні

Вашингтон дав знати європейським союзникам, що дозволить їм експортувати винищувачі F-16 в Україну. Таке рішення спровоковане тиском на Білий дім з боку членів Конгресу та партнерів.

Про це пише CNN із посиланням на джерела.

Якщо союзники, зокрема Нідерланди, вирішать постачати Україні F-16, то США погодяться на експорт. Однак офіційних запитів до адміністрації Байдена з цього приводу ще не було.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі відмовився коментувати можливість відправки США винищувачів F-16 в Україну, але зауважив, що країна розглядає «майбутні можливості».