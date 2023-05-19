США дозволять експорт F-16, якщо союзники вирішать надати свої винищувачі Україні

Вашингтон дав знати європейським союзникам, що дозволить їм експортувати винищувачі F-16 в Україну. Таке рішення спровоковане тиском на Білий дім з боку членів Конгресу та партнерів.
Про це пише CNN із посиланням на джерела.
Якщо союзники, зокрема Нідерланди, вирішать постачати Україні F-16, то США погодяться на експорт. Однак офіційних запитів до адміністрації Байдена з цього приводу ще не було.
Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі відмовився коментувати можливість відправки США винищувачів F-16 в Україну, але зауважив, що країна розглядає «майбутні можливості».
- У звіті американців ідеться, що два українських аси на симуляторах винищувачів F-16 перевершили очікування США. Там вважають, що зможуть навчити українських пілотів літати на F-16 за 4 місяці, а не за 18, як мало би бути.
- Водночас США поки що забороняють українським пілотам тренуватися безпосередньо на F-16. Їхнє навчання в Європі обмежиться вивченням технічних характеристик і тактичними уроками без пробних польотів на F-16.
- Нідерланди та Велика Британія планують очолити «коаліцію винищувачів», щоб Україна отримала західні літаки. В офісі британського премʼєра розповіли, що Ріші Сунак і Марк Рютте «працюватимуть над створенням міжнародної коаліції для забезпечення України бойовою авіацією, надаючи підтримку в усьому — від навчання до закупівлі літаків F-16».
- Улітку Велика Британія розпочне базову підготовку українських пілотів для управління західними літаками. Там хочуть адаптувати програму, за якою навчаються пілоти Королівських збройних сил, для пілотів з України, щоб вони могли літати на західних зразках авіації.
- Україна просить у союзників багатофункціональні винищувачі західного виробництва, такі як F-15, F-16 і F-18. Партнери наразі погодилися лише тренувати українських пілотів, зокрема це пообіцяли Британія, Польща та ще три країни. Дискусії про підготовку до передачі західних літаків тривають.
- У квітні міністр оборони Данії припускав, що союзники вирішать, чи передаватимуть Україні західні винищувачі, до цього літа.