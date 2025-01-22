Ведучий Олександр Шелест вірить у все, що йому кажуть псевдоексперти: англосаксів, які ділять світ, псів режиму і рабство в Україні. Хто він такий?

Хто такий Олександр Шелест

Шелесту 36 років, він із Лисичанська. У 2009 році закінчив факультет української філології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Того ж року став ведучим новин, ранкового шоу «Підйом» і вікторини «Ваш хід» Луганської обласної телерадіокомпанії.

Анонс ранкового шоу «Підйом» з Олександром Шелестом і його співведучою Дар'єю Нащокіною. YouTube

У лютому 2014 року Шелест був ведучим сепаратистського мітингу в Луганську, завдяки якому південь і схід мали від’єднатись від України, і закликав натовп кричати: «Ми за референдум!» Згодом Шелест виправдовувався і казав, що це був заклик до децентралізації, а мітинг відбувся, бо «багато територій» не погоджувались з Майданом.

У 2015 році Шелест став головним редактором суспільно-політичних програм каналу ЛОТ. Він продовжив вести шоу «Підйом» та інші програми, наприклад, телевікторину «Рідна Україна». У 2017 році ЛОТ змінив назву на «UA:Донбас», за рік потому Шелест став лінійним продюсером каналу. У травні 2018 року Шелест в ефірі «Громадського радіо» коментував журналістику Луганщини. Він змінив риторику — закликав до європейських цінностей та казав, що медіа мають дотримуватись стандартів і захищати свободу.

Олександр Шелест веде телевікторину «Рідна Україна» на каналі «UA:Донбас», 2017 рік. YouTube

Шелест працює на телеканалах, на які наклали санкції

У грудні 2018 року Шелест влаштувався на телеканал Віктора Медведчука NewsOne. На ньому вів випуски новин, програму «Український формат. Післямова» і суспільно-політичний проєкт «Шоу Шелеста», де запрошені експерти обговорювали актуальні події. У кожному випуску вони критикували чинну владу та піарили Медведчука і партію ОПзЖ. Наприклад, у грудні 2021 року гості згадували про тиск влади на Медведчука. Шелест у фінальній промові зробив висновок, що «режим рухається не демократичними рейками».

Шелест у студії телеканалу NewsOne. Facebook Шелест разом з гостями свого шоу на телеканалі NewsOne. Один з них — професор і «експерт широкого профілю» Микита Василенко. «Бабель» розбирав його заяви та прогнози революцій. Facebook Шелест у студії телеканалу NewsOne. Шелест разом з гостями свого шоу на телеканалі NewsOne. Один з них — професор і «експерт широкого профілю» Микита Василенко. «Бабель» розбирав його заяви та прогнози революцій. Facebook

Запрошені коментатори також поширювали проросійські тези у програмах Шелеста. У жовтні 2020 року псевдоексперти Валентин Землянський і Олександр Лазарев казали, що парламент і президент Зеленський нічого не роблять, щоб врегулювати «конфлікт на Донбасі». В іншому випуску Лазарев казав, що Україна перебуває під впливом США і може стати їхньою колонією, якщо не вжити заходів.

У лютому 2021 року, коли РНБО наклала санкції на NewsOne, колишні працівники каналів Медведчука запустили теле- і ютуб-канал «Перший незалежний». Які саме програми вів Шелест — невідомо, адже телеканал працював лише півтори години, наступного дня РНБО наклала на нього санкції. YouTube блокував «Перший незалежний» кілька разів, а в лютому 2022 року видалив його з платформи. Наприкінці 2021 року Шелест перейшов на ютуб-канал Politeca.

Шелест у студії телеканалу «Перший незалежний». Facebook Шелест у студії ютуб-каналу Politeca. Facebook Шелест у студії телеканалу «Перший незалежний». Шелест у студії ютуб-каналу Politeca. Facebook

Шелест запускає власний майданчик для псевдоекспертів

У серпні 2022 року Шелест почав викладати інтервʼю на власному ютуб-каналі «Александр Шелест». Його перші гості — астролог Влад Росс, російський опозиційний політик Геннадій Гудков, псевдополітологи й піарники Медведчука Михайло Чаплига й Олег Постернак.

Зараз на каналі 777 тисяч підписників, усі відео разом зібрали майже 450 мільйонів переглядів. За даними аналітичного сайту Social Blade, у середньому щомісяця на його канал підписуються 13 тисяч користувачів, а відео збирають понад 15 мільйонів переглядів. У ведучого також є резервний канал «ШЕЛЕСТ. Акценты» зі 182 тисячами підписників. Він перезаливає на нього деякі ефіри з основного каналу — зараз їх понад 2 тисячі, вони зібрали майже 55 мільйонів переглядів.

Більшість гостей Шелеста — псевдоексперти. «Бабель» вже писав про багатьох із них. Це Роман Світан, Ростислав Кравець, Олег Соскін, Ігор Мосійчук, Фікрет Шабанов, Пламен Пасков, Михайло Чаплига, Микита Василенко, Юрій Швець, Геннадій Балашов і Валерій Соловей.

Найпопулярніше інтервʼю на основному каналі переглянули 2,4 мільйона разів. У ньому «канадський експерт» Фікрет Шабанов (насправді він конспіролог з Азербайджану) переконує Шелеста, що «сакси й Пекін» розділять світ за три місяці. Ведучий лише ставить запитання, щоб уточнити деталі прогнозу.

Шелест не опонує своїм гостям, лише киває головою та іноді усміхається. Він погоджується з усіма гостями, навіть якщо вони суперечать один одному. Наприклад, ведучий згоден із Шабановим, який заперечує, що «Америка воює з Росією українськими руками», і з Чаплигою, який у це вірить.

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Шелест поширює конспірологію і проросійські тези

Шелест також часто поширює проросійські тези та теорії змов, щоб підбурити псевдоекспертів на емоційну розмову. Ось кілька його цитат з різних ефірів:

«Бабель» написав Шелесту, щоб дізнатись, чому він запрошує псевдоекспертів в ефір і чому робить такі заяви. Поки що він не відповів на наш запит.



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