Українські журналісти зробили зіркою YouTube «канадського експерта» Фікрета Шабанова. Насправді він не канадський і не експерт, а конспіролог, який вірить у змову кельтів і вигадану країну Лемурію (це біль)

Хто такий Фікрет Шабанов?

Про біографію Фікрета Шабанова відомо небагато. Переважно — з його слів. Шабанову 53 роки, згідно з британським реєстром юридичних осіб, він громадянин Азербайджану. Шабанов розповідає, що в 1992 закінчив Азербайджанський державний педагогічний університет у Баку, здобув спеціальність «викладач історії, філософії та права». Там само закінчив аспірантуру і написав кандидатську на тему «Становлення і визначення пріоритетів зовнішньої політики Азербайджану (1990—1995 роки)». В інтервʼю він також казав, що має освіту юриста, а на сторінці у Facebook, доступ до якої обмежив після того, як «Бабель» звернувся до нього із запитаннями, писав, що зараз живе у Ванкувері в Канаді, але часто буває в Баку.

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Шабанова представляють як президента канадського аналітичного центру Consultations on international policy and economy. В інтернеті немає жодної згадки про такий аналітичний центр, немає посилань на нього чи сторінок у соцмережах. «Бабель» запитав у Шабанова, чому так. Він відмовився відповідати на запитання, назвавши його тенденційним, однак одразу опублікував відповідь у своєму Telegram-каналі: «Моя організація — закрита комерційна структура, яка проводить системну аналітику на замовлення роботодавця. Запрошуються експерти зі світовим імʼям, усі працюють віддалено. Усі матеріали є приватною власністю замовника».

Азербайджанський політолог Ільгар Велізаде розповів «Бабелю», що на батьківщині Шабанова знають, проте в місцевих ЗМІ він зʼявляється нечасто. Старший науковий співробітник Інституту держави і права Академії наук Узбекистану Равшан Назаров перетинався із Шабановим на одній з наукових конференцій як зі спеціалістом з Кавказу, Близького Сходу та Центральної Азії. Але ані Велізаде, ані Назаров не знають про аналітичний центр Шабанова, як і про те, де він здобув знання такого широкого профілю. У соцмережах Шабанова теж немає даних про його дослідження чи наукові роботи.

Він регулярно зустрічається з різними чиновниками. Наприклад, у його Instagram серед сотень фотографій східних страв є фото з ексміністром закордонних справ Азербайджану Тофіком Зульфугаровим. Також є архівне фото 2003 року з експослом Узбекистану в Туреччині, Грузії та Азербайджані Абдугафуром Абдурахмановим.

Шабанов та ексголова МЗС Азербаджану Тофік Зульфугаров. «Бабель»

У 2019 році Шабанов виклав фото з міністром охорони здоровʼя Іраку і додав, що ще був на прийомі у премʼєр-міністра. З Іраком його повʼязує ще одна історія: його підпис є під листом іракської Демократичної партії Курдистану із засудженням нападів Робітничої партії Курдистану на загони Пешмерги.

Тут мало бути посилання на сторінку Шабанова в Instagram. Але 29 вересня 2023 року, після того як «Бабель» звернувся до нього із запитаннями, Шабанов видалив сторінку.

Як Шабанов зʼявився в Україні?

Одне з перших інтервʼю Шабанов дав російському порталу Regnum у 2015 році. Тоді він коментував питання безпеки й політики у країнах Середньої Азії та Близького Сходу.

У 2020 році Шабанов узяв участь у конференції «Вірусний удар COVID-19 як реальність всесвітньої катастрофи: нові сценарії політичних поворотів та економічних лих». Її організував казахський «Міжнародний центр геополітичного прогнозування Схід—Захід». Саме під час пандемії Шабанов зробив перші конспірологічні заяви. Він називав пандемію штучною і вигаданою. На його думку, «автори керованої кризи» завдяки COVID-19 хотіли розвʼязати проблеми в економіці та екології, пришвидшити перехід до четвертої промислової революції. Шабанов називав пандемію світовою операцією «Природний відбір». За його словами, криза була розрахована на пʼять років із можливим повторенням за два-три роки. Згодом в інтервʼю Наталії Мосейчук він заявляв, що люди з четвертою групою крові не хворіють на коронавірус.

В українських медіа Шабанов зʼявився 30 серпня 2022 року на YouTube-каналі співзасновника аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Юрія Романенка. Пізніше той пояснював, що познайомився із Шабановим «через знайомих у нафтобізнесі, які з ним перетиналися».

Шабанов на ефірі у Юрія Романенка. «Бабель»

У підписі до першого відео Романенко писав, що Шабанов — «найкрутіший спеціаліст з міжнародних відносин, зокрема з Близького Сходу й Центральної Азії», і дає феноменально точні прогнози. Відтоді на каналі Романенка вийшли чотири великі розмови за участі Шабанова, остання — у квітні 2023-го. Кожна набрала сотні тисяч переглядів.

Після розмов із Романенком Шабанов почав регулярно зʼявлятися в інших YouTube-проєктах. А саме — двічі давав інтервʼю Наталії Мосейчук, виступав на каналах Дмитра Гордона, «Сейчас» та «Фабриці новин». Також Шабанов бував на ефірах «Да это так» і блогера Олександра Шелеста. Його інтервʼю набирали сотні тисяч, іноді мільйон переглядів. Після того як «Бабель» звернувся до Шабанова із запитаннями про його експертизу, він несподівано заявив, що не отримував грошей за свої інтервʼю українським ЗМІ (а ми про це не запитували).

У березні 2023-го Шабанов створив власні YouTube- (46 тисяч підписників) i Telegram-канали (23 тисячі). Він поширює щонайменше десятки новин на день у Telegram, переважно на тему міжнародної політики й Азії.

Про що він говорить?

Картина світу Фікрета Шабанова

Шабанов коментує багато питань: геополітику, економіку, світову історію, перебіг бойових дій, релігійні питання. Найпопулярніші інтервʼю мають сенсаційні заголовки: «Україну пустять під ніж», «Карту України перепишуть», «США зайдуть у Сибір».

Із різних заяв Шабанова можна зібрати його «картину світу». Він вважає, що над усіма країнами здійснюють зовнішнє управління таємні світові еліти. Це роблять три організації: Римський клуб, Тристороння комісія та Більдерберзький клуб. До останнього нібито входять дві структури, які найбільше впливають на світ. Перша — англо-американська, яка повʼязана зі «світовим єврейським капіталом», друга — Ватикан. Зокрема, під владою Ватикану перебувають Євросоюз, бо це «клуб християнських монархій», й Україна. Також Шабанов стверджував, що на світову політику впливають «кельти» й люди «з певною групою крові та певним генетичним кодом». Щоправда, за його версією, кельти походять з Іраку.

«Ватикан повністю контролює вашу країну. Ваші публічні особи кажуть, що вони приїхали з Ватикану. Ці люди [повʼязані з Ватиканом] представляють владу, еліту і мають доступ до державних секретних таємниць, які модерують вашу війну… Україна має зовнішнє управління — я його називаю ватиканським», — заявляв Шабанов в інтервʼю Мосейчук.

На думку Шабанова, із Ватиканом повʼязані й українські публічні особи. Доказ — Зеленський отримав із рук президента Франції орден Почесного легіону. В інтервʼю Наталії Мосейчук Шабанов пояснив, що насправді це «франко-масонський» орден. А Ватикан, видаючи його Зеленському, заявляє, що «це — наша країна, наша територія».

Ще однією ознакою зовнішнього управління Шабанов вважає контроль американської корпорації ConverDyn над атомною галуззю України. Звідки ці висновки? Усе тому, що «Енергоатом» хоче виготовляти з цією корпорацією ядерне паливо, підписав угоду про конфіденційність і меморандум щодо переробки урану.

Прогнози щодо війни в Україні

На перебіг війни з росією та майбутнє України Шабанов дивиться песимістично. З головного — допомогу Україні згортатимуть, війну — заморожуватимуть, а сама Україна в цьому питанні нічого не вирішує.

«Українська війна — це інструмент [для США] для розвʼязання питань у Східній Європі: оголосити росію ворогом людства, відрізати її економічні ресурси від Європи, спустошити кишені європейців, завʼязати на США всю енергосистему ЄС і вичистити всі склади європейських армій, передати їх в Україну», — заявляв Шабанов у квітні 2023-го Наталії Мосейчук.

Шабанов вважає, що попри героїчність і спротив Україна не переможе у війні. За його словами, приблизно у 2025 році — після виборів у США, Європі та рф — війна закінчиться за схемою «мир в обмін на територію». Проте вирішувати це не Україні, бо війна — «лише деталь у переформатуванні світу, що має завершитися до 2035 року».

«Я не думаю, що ви зможете вийти на кордони 1991 року й, умовно, повернути Крим. Тому що ваша еліта продовжує політику Ватикану, що є прямою загрозою саксам», — казав Шабанов Мосейчук.

Глобальні політичні прогнози

Фікрет Шабанов любить робити прогнози на конкретні дати. Одразу кілька речей, на його думку, мали відбутися 17 липня 2023 року. Ми не розуміємо логіки його думок, тому наводимо цитату повністю.

«17 липня, можливо, буде щось у Запоріжжі чи щось із ядерною зброєю. Тому що в американській доктрині нацбезпеки допускається ведення ядерної війни поза територіями США і росії, на території третьої країни. Із тим напором, як китайці ведуть бізнес про переділ світу, найімовірніше, вони не домовляться», — говорив Шабанов у тому ж інтервʼю Мосейчук у квітні.

Після інциденту з ядерною зброєю, за словами «експерта», у росії мав змінитися президент, який підписав би союз з Великою Британією проти Китаю.

«Як би це страшно для вас не звучало. Після ядерної забавки 17 липня треба буде позбутися лідера росії. Зʼявиться людина 1972 року народження, яка підпише документи про розподіл світу. Бо американцям потрібна лінія фронту проти Китаю», — стверджував Шабанов.

Коли ядерного апокаліпсису не сталося, «експерт» уточнив, що він точно станеться, якщо Україна отримає літаки F-16 і ракети ATACMS. Ми запитали у Шабанова, чому цей прогноз не справдився.

«На 6 липня було заявлено про ядерну провокацію верховним головнокомандувачем України та всім військово-політичним керівництвом країни — спочатку треба в них запитати, звідки ця дата і чому вона не сталася», — відповів він.

Фікрет Шабанов робить і довгострокові прогнози. До 2027 року, на його думку, мають змінитися кордони не тільки України, але і ЄС. Чому? Бо у 2025—2026 роках відбудеться «бійня» між США і Китаєм. «Вони [США] закривають Китай у Тихому океані, вони будуть перекривати постачання нафти й газу з Ірану і Саудівської Аравії. Ми ще побачимо незалежність Корсики», — запевняв Шабанов в ефірі у Мосейчук.

Звідки Шабанов бере ці прогнози та дати? «Це математика, ніякого окультизму, бо є певні етапи звершення політичних процесів», — відповідав він Мосейчук. За його словами, прогнози він будує на «реальній аналітиці світу».

Майже всі свої прогнози Шабанов робить на тлі одного й того самого килима. Глядачі його інтервʼю не раз іронізували щодо цього. Шабанов відповідав: «Країна, що воює, сповнена духу нацизму, безкультурʼя і, звичайно, тваринного інстинкту хвороби вищої раси».

До чого тут російська пропаганда?

Щодня Шабанов публікує і репостить у Telegram десятки дописів. Зокрема, регулярно поширює пости російського блогера Анатолія Несміяна. Шабанов також девʼять разів публікував дописи російського пропагандиста Ігоря Коротченка. Зокрема, поширив його погрозу щодо тактичного ядерного удару після атаки на Штаб Чорноморського флоту рф у Севастополі.

Особисто Шабанов у своїх інтервʼю не висловлювався на користь росії та багато разів казав, що підтримує Україну. Утім, його заяви неодноразово цитували російські пропагандисти. Російська «Украина.ру» вісім разів публікувала заяви «експерта» про те, що Україна — пішак у великій грі, війна — лише елемент у перебудові світу, а Захід схиляє Зеленського до перемовин і прагне заморозити війну. Його заяву про те, що Україні не перемогти, поширили російське локальне видання «Весь Искитим» і низка російських груп у «ВКонтакте».

Юрій Романенко, який фактично привів Шабанова у світ українських медіа, пояснив свої з ним відносини так: перші три ефіри він давав йому виговоритися, а на четвертому вже опонував. Після цього в окремому ефірі Романенко спростовував заяви Шабанова.

«Низка тез, які він розгортав, були щонайменше контроверсійні... Я не вірю в кельтів, які були в Іраку», — казав Романенко. Цю заяву Шабанов назвав спробою його дискредитувати й додав, що до цього були залучені спецслужби.

Який у Шабанова бізнес?

На сторінці Шабанова у соцмережі Xing зазначено, що він володіє компанією Royal Shaban Holding. Пошук у канадському реєстрі SEDAR і реєстрі Британської Колумбії не видав даних про таку компанію. Зате у 2017 році Шабанов зареєстрував у Шотландії фірму Shaban Holding. Чим вона займається — невідомо. Із реєстраційних документів можна зрозуміти лише, що компанія має стосунок до гуртової торгівлі.

У 2017 році генеральним партнером фірми Шабанова була офшорна Brennan Development Inc., зареєстрована в Белізі. Ця фірма — фігурант розслідування Bellingcat про масштабні схеми відмивання грошей у Великій Британії.

Bellingcat встановили, що у 2015—2019 роках у Шотландії через Brennan development Inc. і ще кілька компаній створили сотні номінальних фірм, які використовували для відмивання грошей. Ці порожні фірми керували сайтами азартних ігор, торгували криптовалютою, були торговими посередниками, займались нерегульованою форекс-торгівлею і бінарними опціонами.

У 2019 році в Shaban Holding зʼявилися нові партнери — офшорні Peratt Consult Inc. і Redshift Prism Corp. із Сейшельських Островів. Однак через власника, громадянина Литви Кіріла Пестунса, компанії повʼязані з Brennan Development Inc., тобто насправді, вочевидь, нічого не змінилося.

У 2021 році компанію Шабанова перейменовували на SL030680LP, проте у 2022-му повернули назву Shaban Holding. Офіційно Шабанов володів нею з 2018 до 2019 року, проте вона і зараз носить його прізвище. Сам Шабанов у Telegram заявляв, що фірма не працює вже чотири роки.

Двадцять девʼятого вересня 2023 року під час підготовки матеріалу «Бабель» звʼязався з Фікретом Шабановим і надіслав йому запитання. Подзвонивши через Facebook Messenger, він сказав, що запитання тенденційні й схожі на ті, що зазвичай ставлять слідчі. Згодом він опублікував запитання у своєму Telegram-каналі й розпливчасто відповів на деякі з них. Журналістам «Бабеля» він дав пораду: «СБУ, чекісти та політичні авантюристи різних мастей, підвищуйте кваліфікацію».

Після цього Фікрет Шабанов почав зникати із соцмереж — видалив акаунт в Instagram і обмежив доступ до своєї сторінки у Facebook. Коли ми готували текст до публікації, Фікрет Шабанов у своєму Telegram-каналі анонсував інтервʼю, яке він дав Дмитру Гордону. Воно про «різноформатні події в Україні та за її кордонами».

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