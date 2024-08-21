Популярний «болгарський політолог» Пламен Пасков — насправді проросійський політик-невдаха і ветеринар, який вірить у «глобальне винищення людства». Розбір

Хто такий Пламен Пасков

Пламен Пасков — 59-річний болгарський ветеринар. Отримавши диплом з ветеринарної медицини, Пасков десять років лікував тварин у Димитровграді, звідки він родом. У 2000 році переїхав до Москви.

Як розповідає Пасков (і це ненадійне джерело), він створив «програмне забезпечення для управління ветеринарними клініками», яке стало дуже популярним в Болгарії. Завдяки цьому він отримав запрошення від «великої ветеринарної клініки в Москві» та переїхав до Росії.

Там він, за його ж словами, працював на керівних посадах у російських компаніях, де впроваджував власне програмне забезпечення «АНДИАГ». У 2013 році критикував російську бюрократію і казав, що хоче повернутись в Болгарію, хоча «втратить частину бізнесу». Зрештою Пласков залишився в Росії, а у 2016 році казав, що «бізнес настільки успішний, що непристойно говорити наскільки».

Політична карʼєра

У 2015 році на виборах мера Димитровграда Пасков, будучи в Москві, набрав приблизно 1% голосів, тобто його підтримали 394 людини. На президентських виборах у 2016-му — 0,26% (10 000 виборців).

У передвиборчих інтерв’ю Пасков казав, що «щиро заздрить Росії та росіянам за нинішнього президента [Володимира Путіна]» і вважає, що саме Росія, а не «США-окупант» — союзник Болгарії. Він також згадував, що читає книгу Андрія Фурсова — російського підсанкційного історика, який вірить в ідеологію «Євразійства».

У 2017 і 2021 роках Пасков балотувався в болгарський парламент, у 2019 — в Європарламент від проросійської партії «Възраждане». Її мета — щоб країна вийшла з ЄС і НАТО та стала частиною Росії. У 2022 році Пасков балотувався в парламент від коаліції «Справедлива България», яка планувала відновити дипломатичні відносини з Росією. Усі спроби Паскова зробити карʼєру в політиці провалились.

Передвиборчий плакат партії «Възраждане» з Пламеном Пасковим, 2021 рік. Facebook

Конспірологія

Епідемію коронавірусу Пласков називав «глобальною операцією COVID-19», бо кілька країн одночасно й у «знакову фатальну Варфоломіївську ніч у п’ятницю 13-го» оголосили, що введуть карантин. Насправді з перелічених ним країн у «рокову дату» про це заявив лише болгарський уряд.

У одному з інтерв’ю Пласков припускав, що коронавірус — біологічна зброя, яку створили в лабораторії, щоб винищити народ хань. В іншому казав, що «глобальну спецоперацію» ще у 2010 році спланував «колективний клан фонду Рокфеллерів», щоб скоротити населення Землі.

Пласков наполягає, що світові лідери, як-от Білл Гейтс, хочуть винищити дві третини людства. Щоб досягти мети, ООН щодня має нищити по 350 тисяч людей — для цього організація заохочує аборти і проводить примусову стерилізацію, наприклад, додає спеціальні медикаменти в «масові напої».

А ще влітку 2020 року Пласков заявляв, що щеплення від коронавірусу шкідливе і непотрібне, що людей вакцинуватимуть насильно і по кілька разів. За два роки після цього на зустрічі з міністром охорони здоровʼя Болгарії Пасков заявив, що люди помирають від вакцин — у нього є «наукова інформація про цю експериментальну рідину».

Пламен Пасков розповідає, що епідемія COVID-19 — маніпуляція і брехня, на пресконференції, яку організувала партія «Възраждане», 2021 рік. iskra.bg

Про Революцію гідності

У 2015 році в інтерв’ю російському медіа pravda.ru Пасков заявив, що українська революція 2014 року — це переворот, а українські медіа повністю окуповані «зовнішнім колонізатором», який «маніпулює свідомістю народів». Тому це не ЗМІ, а СМРАД — засоби масової реклами, агітації та дезінформації.

Про війну в Україні

Несподіваних теорій в цій темі в Паскова теж немає. Як і російська пропаганда, він каже, що виною всьому Захід. США і Велика Британія домовились поділити російські й українські ресурси, щоб виплатити власні державні борги. Якщо точніше, США хочуть, щоб від Росії «залишилась оболонка в державоподібному форматі з опущеним підпорядкованим [американцям] статусом».

Про українських біженців у Європі

Пасков не любить українців і майже цього не приховує. Каже, що в новому складі Європарламенту «багато євроскептиків», яким набридли «русофобія і мілітаризм глобалістів, що засіли у Брюсселі».

«Пропаганда вивітрюється. Усім уже остогидло [ввічливо] поводитись із цими українськими біженцями, наче це розпещені туристи, які хочуть пʼяти-семизірковий готель, а не просто дах і їжу. Надмірна демонізація Росії теж остогидла», — каже Пасков.

Про російські злочини в Бучі

У квітні 2022 року в ефірі болгарського телеканалу «Евроком» Пласков заявив, що звірства в Бучі — постановка. Він показав відео нібито з Бучі, на якому знімальна команда складає мішки у формі трупів до вантажівки й один з «мерців» палить цигарку. Насправді це відео зі зйомок кліпу російського репера, який він опублікував у вересні 2020 року.

Відео зі зйомок кліпу російського репера, на яке посилався Пламен Пасков.

Про Володимира Зеленського

Пасков часто критикує президента України. Наприклад, каже, що Зеленський — «очевидно, не людина вільної волі» і не в змозі виконувати свої посадові обовʼязки, бо він «ззовні керований і контрольований на всіх рівнях цих слів».

Про західних партнерів

Пасков каже, що США — ненадійний союзник. Він прогнозує, що американці відберуть €40 мільярдів військової допомоги, які країни НАТО домовились виділити на військову допомогу Україні у 2025 році.

На його думку, більшість коштів дістануться військово-промисловому комплексу США, а решта — «пробуде на серверах фінансового відомства України лише кілька секунд або навіть мілісекунд». Чому? Раптом виявиться, що цими грошима одразу треба виплатити «старі відсотки та борги», і вони «покинуть територію України».

«ПАСКОВ: Крах НЕМИНУЕМ: Путин принял РЕШЕНИЕ. Главная ПРОБЛЕМА ВСУ. ВОЙНА США надоела...». UKRLIFE.TV, 18.08.2024.

Про ядерну провокацію в Україні

Пасков прогнозує, що Велика Британія може організувати її до кінця 2024 року. Попередять про це лише Володимира Зеленського і кількох людей з його оточення за 10—15 хвилин до вибуху, щоб «вони знали, що говорити та куди тікати».

Як каже Пасков, на Заході це представлять як «незбалансовану емоційну реакцію Росії» і «не тягнутимуть із розслідуванням». Однак це не завадить Росії й Україні у квітні 2025-го підписати перемирʼя, яке триватиме принаймні до осені того ж року.

Прогнози щодо операції ЗСУ в Курській області

П’ятнадцятого серпня Пасков казав, що «кінцевий результат для ЗСУ [в Курській області] буде плачевним» — війська не зможуть там закріпитись і забезпечити логістику, а якщо спробують — їх знищить російська авіація. За кілька днів Пасков змінив думку — тепер росіянам буде непросто знищити українські оборонні споруди в Курській області. Та це не «перемога» — «експерт» переконує, що в Росії українські військові «поводилися огидно і хвалилися тим, що вбивають мирних жителів».

За його прогнозом, Росія поверне Курську область восени або наприкінці 2024 року. За цей час Росія окупує в Україні приблизно ще стільки ж території, вважає Пасков.

Пасков і політологія

Як пише болгарська служба «Радіо Свобода», Пасков не погоджується з тим, що медіа називають його політологом, вірусологом або політичним аналітиком. Він каже, що намагався довести, що він не «болгарський політолог», але видання рідко запитують, як його представляти. Водночас Пасков продовжує коментувати світову політику і війну в Україні на інформаційних YouTube-каналах і не заперечує, коли його називають експертом.