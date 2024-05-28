Адвокат Ростислав Кравець на темі мобілізації збирає мільйони переглядів. А ще — фігурує у справі судді Вовка, боров український правопис і разом з Дубінським — антикорупціонерів

Ростиславу Кравцю 50 років, він засновник і старший партнер адвокатської компанії «Кравець і партнери». Окрім неї, він має частки ще у двох компаніях: одна постачає каналізаційне обладнання, інша продає хімічні продукти й паливо. Також Кравець керує кількома громадськими організаціями адвокатів, має благодійний фонд «Агуна» та очолює ГО «Правова держава». Остання також володіє торговою маркою видання «Антирейд», де регулярно публікують дописи Кравця.

Ростислав Кравець у Верховному суді. facebook.com

У 2019 році Кравець почав вести блоги в YouTube і Telegram. Приблизно за рік його публікації вже стабільно набирали тисячі переглядів. І лише у 2023-му він вийшов на сотні тисяч. Зараз він має 381 тисячу підписників у YouTube і 52 тисячі в Telegram. Ще 343 тисячі підписників у Кравця в TikTok.

Дописи адвоката в Telegram регулярно поширює канал «Под Мантией», який має 6 700 підписників. Цей канал критикує антикорупційних активістів і шерить проросійські канали, як-от «Шептун». Засновник Центру протидії корупції Віталій Шабунін вважає, що канал «Под Мантией» повʼязаний із суддями Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК). Його ліквідували 13 грудня 2022 року після численних корупційних скандалів. «Бабель» робив великий профайл про голову ОАСК Павла Вовка у двох частинах — 1 і 2.

Клієнтами Кравця були фігуранти гучних скандалів. Наприклад, судді, які виносили рішення про арешт активістів Майдану, судді Микола Чаус і Костянтин Бабенко, якого поліція ловила пʼяним за кермом. Також Кравець захищав обвинуваченого в держзраді кримського чиновника Едуарда Гривковського і ексголову Конституційного суду Олександра Тупицького.

Важливо — ототожнювати адвоката з його підзахисними не можна. Кожну справу і методи роботи адвоката треба розглядати окремо.

Відомим у медіа Кравець став у 2021 році, коли намагався скасувати новий український правопис через ОАСК. У вересні 2019-го адвокат через свою ГО «Правова держава» подав заяву в суд і просив визнати незаконною постанову Кабміну про новий правопис. Згодом Кравець назвав новий правопис «зґвалтуванням української мови», а фемінітиви — посміховиськом.

Ту заяву ОАСК задовольнив у січні 2021-го, а вже в травні рішення скасувала апеляція. Касація Верховного суду остаточно відхилила скаргу Кравця і його ГО.

За даними НАБУ, Кравець — фігурант «плівок Вовка». Слідство вважало, що у 2019 році судді ОАСК залучили Кравця до своєї злочинної організації, щоб встановити контроль над Вищою кваліфікаційною комісією суддів (ВККС). НАБУ казало, що громадська організація Кравця подавала позови проти членів ВККС в ОАСК і просила визнати відсутність у них повноважень.

Згідно з аудіозаписами НАБУ, спочатку суддя Вовк був незадоволений позовами Кравця. Все тому, що адвокат подавав їх не від свого імені, а від імені клієнтів. Згодом Вовк сказав своєму заступнику Євгену Аблову: «Скажи: “Ростік, можеш починати хуячити, піарити, що це ти [позивач]”». На записах НАБУ є і голос, схожий на голос самого Кравця. Нібито адвокат узгоджує із суддею ОАСК Абловим, чи треба йому подавати наступні позови проти ВККС.

Адвоката підозрювали в тому, що він був учасником злочинної організації і перешкоджав роботі Вищої ради правосуддя (ВРП) та ВККС. Сам Кравець назвав цю підозру «ознакою повного зовнішнього управління правоохоронними органами». За згадку про Кравця і «плівки Вовка» його ГО навіть судилася з активістами «Автомайдану» та виданням «Українська правда». Мовляв, такі згадки були неправдивими й шкодили репутації адвоката. Суд ці позови не задовольнив.

Зрештою підозри скасували. Суд не знайшов підтверджень того, що Кравець перешкоджав роботі ВККС, хоча й обговорював такі наміри із суддями ОАСК.

Але для Кравця справа про «плівки Вовка» не завершена. ВРП досі не розглянула його скаргу на суддю Геннадія Салая, який дозволив прослуховувати кабінет Павла Вовка.

Кравець бореться проти антикорупційних органів, медіа та активістів. Останніх він називає «соросятами», а антикорупційні НАБУ та САП — керованими з-за кордону. Наприклад, Кравець вимагав визнати Центр протидії корупції та Фундацію DeJure екстремістськими організаціями. За його ж позовами ДБР відкрило дві справи проти голови ЦПК Віталія Шабуніна. Видання «Схеми» він називає «госдепівським», «Слідство.Інфо» — ухилянтами, а Bihus.Info — наркоманами. Він вважає, що «розслідувачі — на зарплаті в іноземців». В цілому, Кравець у своїх дописах і публічних виступах буквально цитує колишнього депутата від «Слуги народу» Олександра Дубінського. Зараз він перебуває в СІЗО — його підозрюють у держзраді на користь росії.

«Він постійно пише позови проти судової реформи і системно працює проти того, щоб суддів-корупціонерів чи суддів-колаборантів звільняли із системи. Оновлена етична рада Вищої ради правосуддя зарубала більшість недоброчесних суддів, із цим і бореться цей адвокат», — пояснює «Бабелю» голова правління Фундації DeJure Михайло Жернаков.

У заявах Кравця поруч з тлумаченням законів є маніпуляції. Наприклад, з посиланням на «медіа» він стверджував, що понад 100 тисяч військових самовільно покинули військові частини. Насправді, за даними Офісу генпрокурора, з лютого 2022 року по січень 2024-го відомо про 33 тисячі таких випадків та 18 тисяч випадків дезертирства.

Цю тезу Кравця спростовував і Центр протидії дезінформації. Там наголосили: на ці слова адвоката масово посилались російські пропагандисти, розповідаючи про нібито масове дезертирство в ЗСУ.

Кравець також заявляв, що кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації немає. Мовляв, її мав би регулювати окремий закон, але натомість заразом внесли правки в ще понад 40 законів, статутів і кодексів. Це, на думку Кравця, неправильно.

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Насправді неконституційність законів має визначати Конституційний суд, а пояснювати, як їх застосовувати органам (зокрема судам) — адміністративний, пояснює «Бабелю» юрист LCF Law Group Володимир Романчук. «Я підтримую необхідність удосконалити норми Кримінального кодексу, проте я не бачу проблеми в криміналізації підриву мобілізаційного плану», — каже юрист.

Обмеження на виїзд за кордон для чоловіків Кравець також вважає незаконним. Мовляв, це має регулювати окремий закон, а не указ президента чи постанова Кабміну. Насправді немає жодної проблеми в тому, що правила виїзду за кордон регулює постанова, каже Володимир Романчук. Юрист пояснює: документи, порядок і алгоритм перетину кордону часто змінюються, тому визначати їх законом як мінімум недалекоглядно. Все тому, що зміни до закону вносити набагато складніше.

Раніше «Бабель» пояснював, що указ про воєнний стан президент Володимир Зеленський підписав 24 лютого 2022 року, а парламент його затвердив. Усе відбувалося за законною процедурою.

Кравець каже, що Україна не просто так запровадила лише воєнний стан і не оголосила стан війни. За його незрозумілою логікою, під час війни міжнародні партнери України були б зобовʼязані стати союзниками, а не просто партнерами. «Ми тоді не зможемо постачати газ у Європу, яка платить валюту російській федерації. Тому ми знаходимось у невизначеному стані, а не у стані війни. Тому що наші партнери не хочуть стану війни», — дуже плутано пояснював адвокат.

Насправді після Другої світової держави майже ніколи не оголошували одна одній війну. Міжнародне право визначає, що й нинішня військова агресія росії — це війна по факту, незалежно від того, чи оголошували сторони війну одна одній. Усі правові моменти всередині України регулює режим воєнного стану, який влада вводить у разі збройної агресії чи загрози нападу. Оголошувати війну при цьому необовʼязково.

У його відео є й інші маніпуляції і теорії змов. Наприклад, Кравець казав, що вакцинація — це медичний експеримент, який призводить до раку чи масових смертей, ринок землі дозволить іноземцям примусово забирати землю в українців, а через пенсійну реформу держава хоче забрати у пенсіонерів виплати.

Кравець також часто згадує про «зовнішнє управління». Він вважає, що керівництво САП обирали іноземці, вони ж нібито незаконно працюють в етичній раді ВРП. Також ознакою «зовнішнього управління» адвокат вважає санкції проти трьох проросійських телеканалів Віктора Медведчука.

Коментарі Кравця щодо законодавства досі ледь не щотижня зʼявляються в матеріалах підсанкційного проросійського видання «Страна». Ще в березні 2024 року Кравця цитувало російське видання «Украина.ру» — загалом воно робило це понад 100 разів. Зазвичай — як доказ «беззаконня в Україні та порушень прав людей».

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