«Адвокат» Олександр Шавлюк збирає мільйони переглядів в YouTube — розказує, як законно уникнути мобілізації. Насправді він не адвокат, а антивакцинатор і брехун (впевнений, що його хочуть убити)

Олександру Шавлюку 39 років, він живе у Вінницькій області. За його словами, він — магістр права, має понад 16 років стажу в юриспруденції і провів «десятки резонансних справ». Після виборів 2014 року Шавлюк був помічником депутата Вінницької обласної ради від партії «УКРОП» Олексія Бородія. Згодом, у 2020 році сам балотувався до Вінницької міської ради від партії «Воля», але програв.

Згідно з даними YouControl, Шавлюк володіє адвокатською компанією «ПравоЕкспоГруп Шавлюк і партнери». З 2015 до 2018 року він представляв інтереси людей у суді, проте зараз Шавлюк не адвокат, його даних немає у Єдиному реєстрі адвокатів України. Одначе так ще у 2021 році його називали медіа, зокрема сайт espresso.tv. А TikTok Шавлюка досі називається «Юрист Адвокат Украина».

До початку великої війни блогер був відомий хіба що у Вінниці. І то не з кращого боку. Спершу він запамʼятався мітингом проти ПЦУ в 2018 році. Шавлюк закликав вінничан вийти на мітинг проти «розколу» в православʼї та наголошував, що УПЦ МП — єдина і автономна українська православна церква.

У 2020 році на хвилі карантинних обмежень через пандемію коронавірусу Шавлюк став блогером. Спочатку на його YouTube-каналі «Юрексперт» з 15 тисячами підписників були юридичні відео — як виплачувати кредити і борги за комунальні послуги. Але доволі швидко головною темою став Covid-19. Шавлюк активно критикував та ігнорував карантин, вважав його порушенням своїх прав і принципово не носив маски в громадських місцях. Він стверджував, що за відмову від вакцинації батьків будуть позбавляти батьківських прав і примусово забирати дітей. Вакцини, на його думку, вбивали людей.

«Спочатку вони надягнули на нас намордники — і всі смиренно їх надягали. Маска — це був лише перший ступінь розвитку цього безчинства», — казав Шавлюк.

Коли за такі відео канал Шавлюка заблокував TikTok, він сказав, що в Україні діє «комуністична диктатура однієї партії», а ще — податковий і комунальний геноцид.

«У таких умовах демократичною виявляється не Україна, а росія. Адже в «Одноклассниках» ти можеш говорити все що завгодно і ніхто тебе не заблокує. А в Україні Facebook чи YouTube блокують канали лише за те, що вони не дотримуються однієї політики і релігії», — говорив Шавлюк у відео.

Справжня популярність прийшла до Шавлюка вже після повномасштабного вторгнення. Він засудив напад росії і заявив, що важливо зберегти права людини під час війни. Відтоді Шавлюк почав розповідати, як потрібно видавати повістки, хто може їх отримати і як треба спілкуватися з працівниками поліції та ТЦК.

Уже в липні 2022 року він створив інформаційне агентство «Шавлюк Медіакор», яке «покликане боротися з беззаконням і корупцією». Зараз на YouTube у нього майже 300 тисяч підписників і 90 мільйонів переглядів. Ще кілька мільйонів переглядів Шавлюк має в TikTok. За його словами, над каналом працює група журналістів, однак хто оплачує їхню роботу — невідомо, Шавлюк цього питання не коментує. На його Patreon підписано 20 людей, які донатять $72 щомісячно.

У найпопулярніших відео на каналі «Шавлюк Медіакор» — до мільйона переглядів. У них «правозахисник» розповідає про «жах» у Збройних силах і показує звернення військових, яких «відправили на мʼясо». В одному з відео солдати скаржаться, що їх залишили напризволяще, «кинули на мʼясо» і підозрюють у дезертирстві. В інших роликах Шавлюк показує, як ТЦК роздають повістки, «полюють» на чоловіків, затримують їх і вламуються в будинки. «Цим український ТЦК показує, що він «гірший за орків», — каже Шавлюк.

YouTube / «Бабель»

У своїх блогах Шавлюк активно рекламує свою закриту групу в Telegram з платним доступом — 450 гривень на місяць. Там він пропонує консультації та готові бланки документів, щоб оскаржувати дії ТЦК, зокрема вручення повісток.

Сам Шавлюк теж отримав повістку. Він переконує, що вручили її незаконно — не за місцем реєстрації, і погрожує військкомату судовим процесом. А ще запевняє, що таким чином його хочуть убити.

LinkedIn / «Бабель»

У своїх відео Шавлюк нерідко відверто бреше. Наприклад, розповідає, що всі жінки зобовʼязані стати на військовий облік, щоб згодом їх могли відправити на війну. Насправді це не так — на облік мають ставати лише представниці медичної сфери. Для інших це добровільна опція.

Також Шавлюк розповідає, що ТЦК не мають права видавати повістки. Мовляв, у працівників міських ТЦК немає відповідних посвідчень, а самі структури — не юридичні особи. Подібні заяви офіційно спростовували Сухопутні війська. Там пояснили, що юридичними особами є лише ТЦК областей, Криму, Севастополя та Києва. Міські та районі ТЦК — це їхні філії та мають ті самі права.

Одне з найпопулярніших відео Шавлюка — «Військові ЗСУ почали бунт! Їдуть у Київ на майдан!». У ньому він каже, що «якщо ми не зупинимо свавілля влади, проллється дуже багато крові, люди вже на межі». Насправді у відео йдеться про конфлікт невідомого військовослужбовця з керівництвом селища Томашпіль, яке військовий підозрює у корупції.

А ще Шавлюк говорить, що ТЦК забороняють українцям одружуватись.

У Вінниці «активіст і правозахисник» Олександр Шавлюк — скандальна фігура. За словами місцевого журналіста, який попросив не називати його імені (щоб уникнути проблем із Шавлюком), той часто ображає військових.

«Він спекулює на тому, що людям не подобається, і показує, що буцімто вся країна корумпована і воювати немає сенсу», — каже журналіст.

LinkedIn / «Бабель»

Шавлюк також багато публічно конфліктує з поліцією та ТЦК у Вінниці. Він стверджує, що поліція і колаборанти навіть наводили на його будинок російські ракети.

«На моїй памʼяті кілька разів брехав про напад на себе. Писав мені з незрозумілими погрозами й образами», — розповідає «Бабелю» редактор вінницького видання «20 хвилин» Вадим Павлов.

«Бабель» намагався поговорити з Шавлюком — писав і телефонував. Адміністраторка його агенції попросила надіслати офіційний запит. Отримавши його, нам повідомили, що це конфіденційна інформація, яка не стосується конкретної справи.

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