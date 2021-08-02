Адвокат Ростислав Кравець усі вихідні шукав свого підзахисного екссуддю Миколу Чауса. Знайшов і став на бік СБУ. Про що він дізнався від Чауса — в короткому бліці «Бабеля»

Вам вдалося поговорити з Миколою Чаусом. Це була особиста розмова чи телефонна?

Це була особиста розмова в присутності співробітника СБУ. Ми обговорили всі питання: чому його переслідують, як він взагалі опинився тут (в Україні). Він розповів, де весь цей час перебував. Я так розумію, що співробітники СБУ теж в курсі і, ймовірно, він це їм вже розповів під запис.

Я розумію, що є таємниця слідства, але ви можете в загальних рисах розповісти, хто його вивіз у Молдову, хто викрав звідти?

У загальних рисах це зрозуміло. Але замість того, щоб когось звинувачувати, говорити, хто білий, хто чорний, треба зберегти імідж держави і авторитет правоохоронних органів. А тому перші особи держави повинні зібратися разом і вирішити це питання. Нехай хоч РНБО збирають і там вирішують.

Яке питання вони повинні вирішити?

Хто буде вести цю справу, і яким чином далі вони планують розслідувати ці справи, і що робити з Чаусом.

Ви знаєте, як він опинився в Молдові, хто його привіз назад?

Як він опинився в Молдові — вже порозслідували. Мені це вже не цікаво.

Він підтвердив те, що про його викрадення з України писали в ЗМІ, називав прізвища, які фігурують в судових документах?

Я не питав його про це. Є розслідування парламентської комісії і наших правоохоронців. Навіть якби я запитав, то зараз, щоб забезпечити йому безпеку і зберегти життя, передчасно називати ці прізвища.

Добре, як він опинився на території України? Як його вивезли з Молдови?

З того, що він розповів, мені все зрозуміло. Я думаю, що в СБУ всю цю інформацію перевірили. Буде сумно, якщо вона підтвердиться.

Ви говорите про те, що до викрадення причетні українські спецслужби?

Я не можу цього сказати. Я не наганяю таємницю, але вважаю, що перші особи країни повинні вирішити, засекречувати цю інформацію чи варто про це говорити. Якщо буде вказівка зливати інформацію, думаю, інформатори в правоохоронних органах швидко все розкажуть.

Де Чаус перебував після того, як його вивезли з Молдови? Чому його підкинули саме зараз і в Вінницьку область?

Я вважаю, він був на території України. Про те, де його тримали, думаю, він сказав СБУ, але цю інформацію я не можу розкривати. СБУ перевірить версію, яку повідомив Микола Чаус.

СБУ заявляє, що він просив, щоб з Вінницької області його забрали саме співробітники СБУ. Це правда? І чому він це зробив?

Я з ним це не обговорював. Але наскільки я розумію, це відповідає дійсності.

Ви написали, що йому потрібна медична допомога. Чому? Йому давали якісь препарати?

Вигляд у нього дуже втомлений. Зараз лікарі взяли відповідні аналізи. Чи були якісь препарати у нього в крові, чи ні — буде відомо найближчим часом. Але чи захочуть в СБУ цю інформацію розкривати...

Ви спілкувалися зі слідчим, про що говорили?

Я у слідчого просив дати можливість Чаусу поговорити з дружиною. Слідчий попросив цього не робити, тому що це може розкрити місце його перебування.

Тобто зараз це закрита інформація?

Так, і я вважаю, це правильно, з метою його убезпечення.

З метою убезпечення від кого?

Важко сказати, від кого потрібна ця безпека — від тих, хто має бажання, щоб Микола Чаус ніколи більше не говорив.

Хто це може бути?

Не знаю, не можу сказати.... Я взагалі не розумію, навіщо його крали. Не розумію, якою інформацією він може володіти і як він цю інформацію може підтвердити. Навіть якщо припустити, що він завтра вийде і почне розповідати, що Петро Олексійович [Порошенко] його особисто вивозив у валізі... ну і чим він це підтвердить? Є якісь документи, записи, свідки?

А, може, СБУ захищає його від Національного антикорупційного бюро?

Думаю, ні, мова не йде про захист від НАБУ.

Але у них є кримінальне провадження, в ньому у Чауса статус підозрюваного. Є рішення суду про доставку його в суд через 48 годин з моменту, коли його знайдуть. Його знайшли, 48 годин минули, нічого не відбувається.

Його знайшли, але не затримали.

А як його могли не затримати, якщо він перебуває в розшуку?

Я не знаю, чому його не затримали. Тому що у нас є закон про захист осіб та надання їм правової допомоги з боку правоохоронних органів. Закон недосконалий. І ці питання знаходяться в сірій зоні. В законі нічого немає про те, що якщо людина перебуває в розшуку, її треба доставляти в суд. Там є тільки те, що правоохоронні органи повинні максимально забезпечити безпеку цієї особи.

А на якій підставі цей закон застосовують до Чауса?

Тому що є загроза.

Зачекайте, в який момент і на підставі чого в СБУ вирішили, що є загроза?

Напевно, коли його знайшли. Чи просив він СБУ, щоб його захищала, я не можу сказати. Але я готую клопотання про зміну підслідності справи. [На момент публікації розмови стало відомо, що Кравець вже подав це клопотання до Офісу генпрокурора]. Я бачу конфлікт між НАБУ і Чаусом, тому що особу, яка давала хабар Чаусу, було призначено на високу посаду в НАБУ.

І ви хочете, щоб цю справу розслідувала СБУ?

Нехай куди завгодно заберуть. Он у нас є БЕБ [Бюро економічної безпеки. Воно ще не розпочало свою роботу. Конкурс на обрання його голови щойно розпочався. Отже, справи вони зможуть почати розслідувати нескоро]. Нехай йому віддадуть.

Але його ще не запустили...

Нехай куди завгодно віддадуть, але не в НАБУ.