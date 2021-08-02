ВАКС розпочав й відразу переніс розгляд клопотання про арешт судді Чауса

Вищий антикорупційний суд почав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу екссудді Дніпровського районного суду Києва Миколі Чаусу.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Клопотання від Національного антикорупційного бюро надійшло до суду 1 серпня. Розгляд цього клопотання розпочали того ж дня, проте у зв’язку із відсутністю Чауса судове засідання відклали на 4 серпня.

Чауса в Україні підозрюють у хабарництві. 6 вересня 2016 року Верховна Рада зняла з нього недоторканність, пізніше Соломʼянський суд санкціонував його затримання. В Україні Чаусу загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.