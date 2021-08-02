ВАКС начал и сразу перенес рассмотрение ходатайства об аресте судьи Чауса

Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения бывшему судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Ходатайство от Национального антикоррупционного бюро поступило в суд 1 августа. Рассмотрение этого ходатайства начали в тот же день, однако, в связи с отсутствием Чауса судебное заседание отложили до 4 августа.
Чауса в Украине подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание. В Украине Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.
В марте 2017 года стало известно, что Чауса задержали в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове, но ему отказали. В то же время украинская власть требовала экстрадиции Чауса.
3 апреля 2021 года Чауса якобы похитили в центре Кишинева и вывезли за пределы Молдовы через украинскую границу. Однако 5 апреля НАБУ и Нацполиция Украины заявили, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.
- 30 июля бывшего судью Николая Чауса нашли в Винницкой области. О нем полицейским сообщил житель села Мазуровка. По данным СМИ, Чауса сначала задержали полицейские, которые прибыли на место происшествия и подтвердили его личность. Затем туда приехали сотрудники СБУ, забрали бывшего судью и увезли в неизвестном направлении.
- Впоследствии стало известно, что Чауса везут в Киев. Сотрудники НАБУ вели погоню за СБУ до здания спецслужбы, требуя отдать им экс-судью, но силовики проигнорировали детективов. Адвокат судьи Ростислав Кравец, цитируя СБУ, сообщил, что официально Чауса в здании СБУ нет.
- 1 августа адвокат Ростислав Кравец заявил, что встретился с Николаем Чаусом.