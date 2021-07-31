Адвокат: Экс-судьи Чауса нет в отделениях и госпиталях СБУ

Бывшего судьи Николая Чауса нет, ни в отделениях СБУ в Киеве и области, ни в медицинских госпиталях Службы безопасности Украины.
Об этом сообщил адвокат экс-судьи Ростислав Кравец.
«В госпитале СБУ Николая Чауса тоже нет и не было. Возвращаюсь в СБУ и ещё раз обращаюсь к следователю — прошу предоставить доступ к своему клиенту», — сказал адвокат и добавил, что «супруга Чауса попыталась связаться со следователем, сообщения он прочитал, но не ответил».
Напомним, 30 июля бывшего судью Николая Чауса нашли в Винницкой области. О нем полицейским сообщил житель села Мазуровка. По данным СМИ, Чауса сначала задержали полицейские, которые прибыли на место происшествия и подтвердили его личность. Но после этого туда приехали сотрудники СБУ, забрали бывшего судью и увезли в неизвестном направлении.
Впоследствии стало известно, что Чауса везут в Киев. Сотрудники НАБУ вели погоню за СБУ до здания спецслужбы, требуя отдать им экс-судью, но силовики проигнорировали детективов. Адвокат судьи Ростислав Кравец, цитируя СБУ, сообщил, что официально Чауса в здании СБУ нет.
- Чауса в Украине подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание. В Украине Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.
- В марте 2017 года стало известно, что Чауса задержали в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове, но ему отказали. В то же время украинская власть требовала экстрадиции Чауса.
- 3 апреля 2021 года Чауса якобы похитили в центре Кишинева и вывезли за пределы Молдовы через украинскую границу. Однако 5 апреля НАБУ и Нацполиция Украины заявили, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.
- 8 апреля журналисты сообщили, что к похищению Чауса может быть причастна украинская военная разведка. В ГУР Минобороны отрицают причастность к инциденту.
- 16 мая Telegram-канал «ChausUA Николай Чаус» опубликовал видео, на котором экс-судья сказал, что «жив и здоров», а также заявил, что его действительно похищали, «но не сейчас, а в 2016 году».