Адвокат: Экс-судьи Чауса нет в отделениях и госпиталях СБУ

Бывшего судьи Николая Чауса нет, ни в отделениях СБУ в Киеве и области, ни в медицинских госпиталях Службы безопасности Украины.

Об этом сообщил адвокат экс-судьи Ростислав Кравец.

«В госпитале СБУ Николая Чауса тоже нет и не было. Возвращаюсь в СБУ и ещё раз обращаюсь к следователю — прошу предоставить доступ к своему клиенту», — сказал адвокат и добавил, что «супруга Чауса попыталась связаться со следователем, сообщения он прочитал, но не ответил».