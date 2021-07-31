Адвокат: Екссудді Чауса немає у відділеннях та госпіталях СБУ

Колишнього судді Миколи Чауса немає, ані у відділеннях СБУ в Києві та області, ані в медичних госпіталях Служби Безпеки України.
Про це повідомив адвокат екссудді Ростислав Кравець.
«У госпіталі СБУ Миколи Чауса також немає і не було. Повертаюся в СБУ і ще раз звертаюся до слідчого — прошу надати доступ до свого клієнта», — сказав адвокат і додав, що «дружина Чауса спробувала зв'язатися зі слідчим, повідомлення він прочитав, але не відповів».
Нагадаємо, 30 липня колишнього суддю Миколу Чауса знайшли у Вінницькій області. Про нього поліцейським повідомив житель села Мазурівка. За даними ЗМІ, Чауса спочатку затримали поліцейські, які прибули на місце події та підтвердили його особу. Але після цього туди приїхали співробітники СБУ, забрали колишнього суддю та вивезли в невідомому напрямку.
Згодом стало відомо, що Чауса везуть до Києва. Співробітники НАБУ вели погоню за СБУ до будівлі спецслужби, вимагаючи віддати їм екссуддю, проте силовики проігнорували детективів. Адвокат судді Ростислав Кравець, цитуючи СБУ, повідомив, що офіційно Чауса в будівлі СБУ немає.
- Чауса в Україні підозрюють у хабарництві. 6 вересня 2016 року Верховна Рада зняла з нього недоторканність, пізніше Соломʼянський суд санкціонував його затримання. В Україні Чаусу загрожує позбавлення волі на строк від восьми до 12 років.
- У березні 2017 року стало відомо, що Чауса затримано в Кишиневі. Він намагався отримати політичний притулок у Молдові, але йому відмовили. Водночас українська влада вимагала екстрадиції Чауса.
- 3 квітня 2021 року Чауса нібито викрали в центрі Кишинева та вивезли за межі Молдови через український кордон. Однак 5 квітня НАБУ і Нацполіція України заявили, що нічого не знають про викрадення. Пізніше в СБУ повідомили, що розслідують викрадення і незаконне переправлення екссудді через кордон.
- 8 квітня журналісти повідомили, що до викрадення Чауса може бути причетна українська воєнна розвідка. У ГУР Міноборони заперечують причетність до інциденту.
- 16 травня Telegram-канал «ChausUA Николай Чаус» опублікував відео, на якому екссуддя сказав, що «живий та здоровий», а також заявив, що його справді викрадали, «але не зараз, а у 2016 році».