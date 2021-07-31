Адвокат: Екссудді Чауса немає у відділеннях та госпіталях СБУ

«У госпіталі СБУ Миколи Чауса також немає і не було. Повертаюся в СБУ і ще раз звертаюся до слідчого — прошу надати доступ до свого клієнта», — сказав адвокат і додав , що «дружина Чауса спробувала зв'язатися зі слідчим, повідомлення він прочитав, але не відповів».

Колишнього судді Миколи Чауса немає, ані у відділеннях СБУ в Києві та області, ані в медичних госпіталях Служби Безпеки України.

Нагадаємо, 30 липня колишнього суддю Миколу Чауса знайшли у Вінницькій області. Про нього поліцейським повідомив житель села Мазурівка. За даними ЗМІ, Чауса спочатку затримали поліцейські, які прибули на місце події та підтвердили його особу. Але після цього туди приїхали співробітники СБУ, забрали колишнього суддю та вивезли в невідомому напрямку.

Згодом стало відомо, що Чауса везуть до Києва. Співробітники НАБУ вели погоню за СБУ до будівлі спецслужби, вимагаючи віддати їм екссуддю, проте силовики проігнорували детективів. Адвокат судді Ростислав Кравець, цитуючи СБУ, повідомив, що офіційно Чауса в будівлі СБУ немає.