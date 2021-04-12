Українська розвідка заперечила причетність до викрадення судді Чауса: Провокація спецслужб Росії

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заперечили можливу причетність їхніх працівників до ймовірного викрадення з Молдови колишнього українського судді Миколи Чауса.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Черняк у коментарі «Громадському».

Він назвав інформацію про можливу причетність «провокацією Росії». «Ми спростовуємо інформацію про причетність Головного управління розвідки до викрадення Чауса. Ми вважаємо, що це провокація російських спецслужб для дискредитації воєнної розвідки України та для того, щоб посварити два братні народи», — заявив Черняк.

Про що йдеться?

Журналісти проєктів «Слідство.Інфо» (Україна) та RISE Moldova (Молдова) 8 квітня повідомили, що отримали копії паспортів десяти людей, яких молдовські правоохоронці перевіряють на причетність до викрадення Чауса. Усі вони є громадянами України, а щонайменше двоє з них повʼязані з Головним управлінням розвідки Міноборони, ще один ㅡ звільнений посадовець Нацполіції. За даними журналістів, більшість з цих десяти громадян останнім часом проживали у Львівській області.

Зазначимо, раніше в Міністерстві закордонних справ запевняли, що Україна не причетна до викрадення.