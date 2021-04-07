Викрадення судді Чауса: міністр Кулеба провів перемовини з очільником МЗС Молдови і запевнив, що Україна не причетна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна не причетна до викрадення судді Миколи Чауса.

Про це він розповів у розмові з очільником МЗС Молдови Ауреліу Чокоєм, пише пресслужба МЗС.

«Міністр відзначив, що Україна не причетна до нинішньої ситуації з Миколою Чаусом, а для встановлення усіх її обставин, зокрема місця перебування колишнього судді, пропонує Молдові створити спільну робочу групу. Він також запевнив, що для України Молдова була, є і залишається другом», — пояснили у відомстві.