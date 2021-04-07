Похищение судьи Чауса: министр Кулеба провел переговоры с главой МИД Молдовы и заверил, что Украина не причастна

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что Украина не причастна к похищению судьи Николая Чауса.
Об этом он рассказал в беседе с главой МИД Молдовы Аурелиу Чокоем, пишет пресс-служба МИД.
«Министр отметил, что Украина не причастна к нынешней ситуации с Николаем Чаусом, а для установления всех обстоятельств, в частности, места пребывания бывшего судьи, предлагает Молдове создать совместную рабочую группу. Он также заверил, что для Украины Молдова была, есть и остается другом», — пояснили в ведомстве.
Там отметили, что Украина после отказа суда предоставить Чаусу политическое убежище ожидала его экстрадиции. В МИД считают, что ситуацию вокруг судьи пытаются использовать для срыва позитивного развития отношений между Украиной и Молдовой.
- 3 апреля адвокаты экс-судьи Днепровского райсуда Киева Чауса сообщили о его похищении. По их словам, Чауса похитила в центре столицы Молдовы группа вооруженных людей и вывезла в неизвестном направлении. Президент Молдовы Санду призвала спецслужбы предоставить разъяснения относительно похищения.
- За месяц до этого, 3 марта, Верховный суд Молдовы отказался предоставить Чаусу политическое убежище. В САП после этого заявили, что теперь суд первой инстанции Молдовы продолжит слушание дела об экстрадиции судьи. В Украине судье грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.
- Напомним, в августе 2016 года НАБУ возбудило дело против Чауса — следствие установило, что судья получил взятку $150 тысяч наличными, из которых $80 тысяч спрятал в двухлитровой банке. Однако без решения парламента сразу задержать судью не смогли — из-за судейского иммунитета. Впоследствии Чаус перестал являться на допросы в НАБУ, его объявили в розыск. 6 сентября того же года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Чауса, а Соломенский суд разрешил его задержать. Интерпол объявил Чауса в розыск в ноябре 2016 года, а через несколько месяцев — 1 марта 2017 года — судью задержали в Кишиневе.
- В июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Молдова будет способствовать экстрадиции Чауса, но с тех пор экс-судья оставался за рубежом.