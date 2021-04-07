Похищение судьи Чауса: министр Кулеба провел переговоры с главой МИД Молдовы и заверил, что Украина не причастна

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что Украина не причастна к похищению судьи Николая Чауса.

Об этом он рассказал в беседе с главой МИД Молдовы Аурелиу Чокоем, пишет пресс-служба МИД.

«Министр отметил, что Украина не причастна к нынешней ситуации с Николаем Чаусом, а для установления всех обстоятельств, в частности, места пребывания бывшего судьи, предлагает Молдове создать совместную рабочую группу. Он также заверил, что для Украины Молдова была, есть и остается другом», — пояснили в ведомстве.