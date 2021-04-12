Украинская разведка опровергла причастность к похищению судьи Чауса: Провокация спецслужб России

В Главном управлении разведки Министерства обороны отрицают возможную причастность их сотрудников к возможному похищению из Молдовы бывшего украинского судьи Николая Чауса.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Черняк в комментарии «Громадському».

Он назвал информацию о возможной причастности «провокацией России». «Мы опровергаем информацию о причастности Главного управления разведки к похищению Чауса. Мы считаем, что это провокация российских спецслужб для дискредитации военной разведки Украины и для того, чтобы поссорить два братских народа», — заявил Черняк.

О чем идет речь?

Журналисты проектов «Слідство.Інфо» (Украина) и RISE Moldova (Молдова) 8 апреля сообщили, что получили копии паспортов десяти человек, которых правоохранители Молдовы проверяют на причастность к похищению Чауса. Все они являются гражданами Украины, а минимум двое из них связаны с Главным управлением разведки Минобороны, еще один ㅡ уволенный чиновник Нацполиции. По данным журналистов, большинство из этих десяти граждан в последнее время проживали во Львовской области.

Отметим, ранее в Министерстве иностранных дел уверяли, что Украина не причастна к похищению.