Украинская разведка опровергла причастность к похищению судьи Чауса: Провокация спецслужб России

В Главном управлении разведки Министерства обороны отрицают возможную причастность их сотрудников к возможному похищению из Молдовы бывшего украинского судьи Николая Чауса.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Черняк в комментарии «Громадському».
Он назвал информацию о возможной причастности «провокацией России». «Мы опровергаем информацию о причастности Главного управления разведки к похищению Чауса. Мы считаем, что это провокация российских спецслужб для дискредитации военной разведки Украины и для того, чтобы поссорить два братских народа», — заявил Черняк.
О чем идет речь?
Журналисты проектов «Слідство.Інфо» (Украина) и RISE Moldova (Молдова) 8 апреля сообщили, что получили копии паспортов десяти человек, которых правоохранители Молдовы проверяют на причастность к похищению Чауса. Все они являются гражданами Украины, а минимум двое из них связаны с Главным управлением разведки Минобороны, еще один ㅡ уволенный чиновник Нацполиции. По данным журналистов, большинство из этих десяти граждан в последнее время проживали во Львовской области.
Отметим, ранее в Министерстве иностранных дел уверяли, что Украина не причастна к похищению.
- 3 апреля адвокаты экс-судьи Днепровского райсуда Киева Чауса сообщили о его похищении. По их словам, Чауса похитила в центре столицы Молдовы группа вооруженных людей и вывезла в неизвестном направлении.
- 5 апреля глава МВД Молдовы заявил о задержании первого подозреваемого. По его словам, Чауса похитили иностранные граждане, они уже покинули страну, перейдя молдавско-украинскую границу. Переписывались организаторы похищения на украинском языке.
- За месяц до этого, 3 марта, Верховный суд Молдовы отказался предоставить Чаусу политическое убежище. В САП после этого заявили, что теперь суд первой инстанции Молдовы продолжит слушать дело об экстрадиции судьи. В Украине судье грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.
- Напомним, в августе 2016 года НАБУ возбудило дело против Чауса — следствие установило, что судья получил взятку $150 тысяч наличными, из которых $80 тысяч спрятал в двухлитровой банке. Впоследствии Чаус перестал являться на допросы в НАБУ, его объявили в розыск. 6 сентября того же года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Чауса, а суд разрешил его задержать. Интерпол объявил Чауса в розыск в ноябре 2016 года, а через несколько месяцев — 1 марта 2017 года — судью задержали в Кишиневе.
- В июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Молдова будет способствовать экстрадиции Чауса, но с тех пор экс-судья оставался за рубежом.
- Издание RISE Moldova сообщало, что Чауса могли вывезти из Украины в 2016 году на чартерном самолете по паспорту гражданина Молдовы и с помощью Службы безопасности тогдашнего президента Украины.