«Слідство.Інфо»: К похищению судьи Чауса могут быть причастны люди, связанные с украинской разведкой

Журналисты выяснили, что к похищению в Молдове бывшего украинского судьи Николая Чауса могут быть причастны люди, связанные с украинскими разведывательными и правоохранительными органами. Ранее в Министерстве иностранных дел заверили, что Украина не причастна к похищению.
Об этом говорится в совместном расследовании проекта «Слідство.Інфо» и издания RISE Moldova.
Расследователям удалось получить копии паспортов десяти человек, которых правоохранители Молдовы проверяют на причастность к возможному похищению судьи. Все они являются гражданами Украины.
В частности, по информации источников журналистов в пограничных органах Молдовы, двое из них после обеда 24 марта прибыли в пропускной пункт «Могилев-Подольский — Отач». Они перешли мост над рекой Днестр и оказались в Молдове.
Журналисты установили, что мужчины имели украинские загранпаспорта на имена Юрия Коваленко и Эдуарда Ставицкого. По данным расследователей, они связаны с украинской военной разведкой.
Журналисты узнали, что Коваленко учился в высшем военном учебном заведении Одессы, в 2015 году жил в военной части А2659 в Киеве, где расположена Военно-дипломатическая академия имени Березняка, которая готовит профессиональных военных разведчиков. А уже в 2018 году Коваленко указывал местом жительства улицу Электриков, 33, на Рыбальском полуострове столицы. По этому же адресу находится Главное управление разведки Минобороны Украины.
Сам Коваленко отказался комментировать свою причастность к военной разведке. Он подтвердил, что находился в Молдове с 24 марта по 3 апреля, но не захотел объяснять, что именно там делал.
По данным журналистов, 24 марта вместе с Коваленко в Молдову прибыл Эдуард Ставицкий, который получил загранпаспорт за месяц до поездки. Журналисты отмечают, что после длительных поисков им так не удалось найти человека с такими же данными, как в паспорте.
Однако они установили, что существенное сходство с лицом на паспорте имеет киевлянин Андрей Куценко, данные которого, утверждают расследователи, тоже свидетельствуют о его связи с разведкой. В 2000-х годах Куценко был прописан в Киеве по адресу Воздухофлотский проспект, 6. Это официальный адрес Минобороны Украины, там же расположена одна из воинских частей.
В полученных журналистами документах отмечается, что Куценко в 2009 году приняли на службу в военную часть, расположенную в Киеве на Рыбальском полуострове. По этому адресу расположено уже упомянутое Главное управление разведки Минобороны. Там же был прописан и Коваленко. Сам Куценко в разговоре с журналистами отрицал, что работает в разведке Минобороны.
Также журналисты от своих источников получили паспорт еще одного украинца, который может быть причастен к похищению судьи. Речь идет о бывшем правоохранителе Александре Костенюке. Минимум до июня 2018 года он работал во львовской Нацполиции — занимал руководящую должность в управлении уголовного розыска.
В разговоре с журналистами Костенюк отрицал свою причастность к похищению Чауса и не дал четкого ответа, был ли в Молдове в последнее время.
Журналисты также идентифицировали ранее судимого львовянина Олега Стадника и бывшего старшего инструктора в отдельном отряде спецназначения Нацгвардии Михаила Булега. Последний подтвердил, что ездил в Молдову на отдых, но отрицал свою причастность к исчезновению Чауса.
По данным журналистов, большинство из 10 граждан Украины, которых правоохранители проверяют на причастность к похищению экс-судьи, в последнее время проживали во Львовской области.
- 3 апреля адвокаты экс-судьи Днепровского райсуда Киева Чауса сообщили о его похищении. По их словам, Чауса похитила в центре столицы Молдовы группа вооруженных людей и вывезла в неизвестном направлении.
- 5 апреля глава МВД Молдовы заявил о задержании первого подозреваемого. По его словам, Чауса похитили иностранные граждане, они уже покинули страну, перейдя молдавско-украинскую границу. Переписывались организаторы похищения на украинском языке.
- За месяц до этого, 3 марта, Верховный суд Молдовы отказался предоставить Чаусу политическое убежище. В САП после этого заявили, что теперь суд первой инстанции Молдовы продолжит слушать дело об экстрадиции судьи. В Украине судье грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.
- Напомним, в августе 2016 года НАБУ возбудило дело против Чауса — следствие установило, что судья получил взятку $150 тысяч наличными, из которых $80 тысяч спрятал в двухлитровой банке. Однако без решения парламента сразу задержать судью не смогли — из-за судейского иммунитета. Впоследствии Чаус перестал являться на допросы в НАБУ, его объявили в розыск. 6 сентября того же года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Чауса, а Соломенский суд разрешил его задержать. Интерпол объявил Чауса в розыск в ноябре 2016 года, а через несколько месяцев — 1 марта 2017 года — судью задержали в Кишиневе.
- В июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Молдова будет способствовать экстрадиции Чауса, но с тех пор экс-судья оставался за рубежом.