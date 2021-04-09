«Слідство.Інфо»: К похищению судьи Чауса могут быть причастны люди, связанные с украинской разведкой

Расследователям удалось получить копии паспортов десяти человек, которых правоохранители Молдовы проверяют на причастность к возможному похищению судьи. Все они являются гражданами Украины.

Об этом говорится в совместном расследовании проекта «Слідство.Інфо» и издания RISE Moldova.

Журналисты выяснили, что к похищению в Молдове бывшего украинского судьи Николая Чауса могут быть причастны люди, связанные с украинскими разведывательными и правоохранительными органами. Ранее в Министерстве иностранных дел заверили, что Украина не причастна к похищению .

В частности, по информации источников журналистов в пограничных органах Молдовы, двое из них после обеда 24 марта прибыли в пропускной пункт «Могилев-Подольский — Отач». Они перешли мост над рекой Днестр и оказались в Молдове.

Журналисты установили, что мужчины имели украинские загранпаспорта на имена Юрия Коваленко и Эдуарда Ставицкого. По данным расследователей, они связаны с украинской военной разведкой.

Журналисты узнали, что Коваленко учился в высшем военном учебном заведении Одессы, в 2015 году жил в военной части А2659 в Киеве, где расположена Военно-дипломатическая академия имени Березняка, которая готовит профессиональных военных разведчиков. А уже в 2018 году Коваленко указывал местом жительства улицу Электриков, 33, на Рыбальском полуострове столицы. По этому же адресу находится Главное управление разведки Минобороны Украины.

Сам Коваленко отказался комментировать свою причастность к военной разведке. Он подтвердил, что находился в Молдове с 24 марта по 3 апреля, но не захотел объяснять, что именно там делал.

По данным журналистов, 24 марта вместе с Коваленко в Молдову прибыл Эдуард Ставицкий, который получил загранпаспорт за месяц до поездки. Журналисты отмечают, что после длительных поисков им так не удалось найти человека с такими же данными, как в паспорте.

Однако они установили, что существенное сходство с лицом на паспорте имеет киевлянин Андрей Куценко, данные которого, утверждают расследователи, тоже свидетельствуют о его связи с разведкой. В 2000-х годах Куценко был прописан в Киеве по адресу Воздухофлотский проспект, 6. Это официальный адрес Минобороны Украины, там же расположена одна из воинских частей.

В полученных журналистами документах отмечается, что Куценко в 2009 году приняли на службу в военную часть, расположенную в Киеве на Рыбальском полуострове. По этому адресу расположено уже упомянутое Главное управление разведки Минобороны. Там же был прописан и Коваленко. Сам Куценко в разговоре с журналистами отрицал, что работает в разведке Минобороны.

Также журналисты от своих источников получили паспорт еще одного украинца, который может быть причастен к похищению судьи. Речь идет о бывшем правоохранителе Александре Костенюке. Минимум до июня 2018 года он работал во львовской Нацполиции — занимал руководящую должность в управлении уголовного розыска.

В разговоре с журналистами Костенюк отрицал свою причастность к похищению Чауса и не дал четкого ответа, был ли в Молдове в последнее время.

Журналисты также идентифицировали ранее судимого львовянина Олега Стадника и бывшего старшего инструктора в отдельном отряде спецназначения Нацгвардии Михаила Булега. Последний подтвердил, что ездил в Молдову на отдых, но отрицал свою причастность к исчезновению Чауса.

По данным журналистов, большинство из 10 граждан Украины, которых правоохранители проверяют на причастность к похищению экс-судьи, в последнее время проживали во Львовской области.