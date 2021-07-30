Суддю Чауса знайшли у Вінницькій області

Колишнього суддю Миколу Чауса знайшли у Вінницькій області. Його кілька місяців тому викрали у Молдові.
Цю інформацію «Бабелю» підтвердили власні джерела в правоохоронних органах.
За їхніми даними, наразі Чауса везуть до Києва.
Як писали ЗМІ, про виявлення колишнього судді повідомив житель села Мазурівка Вінницької області. Сам Чаус розповів, що його викрали невідомі особи.
Головний редактор видання «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов зазначив, що спочатку до селища прибули поліцейські, підтвердили особу Чауса і затримали його, тому що він перебуває у розшуку через звинувачення у корупції. Але після цього на місце прибули співробітники СБУ, які забрали колишнього суддю з собою та вивезли у невідомому напрямку.
Фотографію Чауса першими оприлюднили видання «Цензор.НЕТ» та проросійське ЗМІ «Страна.ua». А інформацію про виявлення колишнього судді першим повідомив блогер Анатолій Шарій, проти якого в Україні порушили справу за держзраду.
- 3 квітня адвокати екссудді Дніпровського райсуду Києва Чауса повідомили про його викрадення. За їхніми словами, Чауса викрала в центрі столиці Молдови група озброєних людей і вивезла в невідомому напрямку.
- 5 квітня глава МВС Молдови заявив про затримання першого підозрюваного. За його словами, Чауса викрали іноземні громадяни, вони вже покинули країну, перейшовши кордон з Україною. Листувалися організатори викрадення українською мовою.
- 17 травня Чаус уперше записав відео після викрадення. Він запевнив, що скоро повернеться в Україну. Його адвокат вважає, що екссуддя записав відео під тиском. У другому відео він пригрозив викрадачам компроматом. У червні Чаус звинуватив директора НАБУ Ситника в переслідуванні. Бюро назвало це брехнею.