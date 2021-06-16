Екссуддя Чаус звинуватив директора НАБУ Ситника в переслідуванні. Бюро назвало це брехнею та пояснило його мотиви

Український екссуддя Микола Чаус, який зник у Молдові на початку квітня, записав нове відеозвернення, файл якого має назву «Привіт Артем».
Відповідне відео опубліковане на Telegram-каналі «ChausUA Николай Чаус».
У зверненні він наголошує на тому, що кримінальні справи проти нього в НАБУ «не мають нічого спільного з правдою», а також розповідає про нібито конфлікт із директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником від 2008 року.
«Унаслідок цього конфлікту Артема Ситника вивезли в ліс під Київ, наставили синців, забрали автомобіль і вимагали повернути гроші. Про ці події знають працівники прокуратури Київської області», — заявив Чаус.
Екссуддя каже, що після цього у 2016 році Ситник нібито почав політичне переслідування його та родини.
Також екссуддя подякував підписникам за нібито надіслані йому документи й аудіо та пообіцяв їх опублікувати найближчим часом.
«Я продовжую аналізувати документи, і всі вони будуть опубліковані на Telegram-каналі для можливого розслідування журналістами та правоохоронними органами з метою подальшого притягнення до відповідальності осіб, винних у корупції у вищих ешелонах влади України», — сказав Чаус.
У НАБУ зазначили, що вони вбачають ризик спроби незаконної зміни підслідності у справі за підозрою Чауса — після того, як останній оприлюднив інформацію про нібито упереджене ставлення до нього з боку директора НАБУ.
«Я особисто не знайомий з Миколою Чаусом, оприлюднена ним інформація щодо мене є повністю неправдивою. Водночас ми переконані, що її можуть використати як формальний привід для того, щоб забрати справу в НАБУ», — зазначив директор НАБУ Артем Ситник.
- 3 квітня адвокати екссудді Дніпровського райсуду Києва Чауса повідомили про його викрадення. За їхніми словами, Чауса викрала в центрі столиці Молдови група озброєних людей і вивезла в невідомому напрямку.
- 5 квітня глава МВС Молдови заявив про затримання першого підозрюваного. За його словами, Чауса викрали іноземні громадяни, вони вже покинули країну, перейшовши кордон з Україною. Листувалися організатори викрадення українською мовою.
- За місяць до цього, 3 березня, Верховний суд Молдови відмовився надати Чаусу політичний притулок. У САП після цього заявили, що тепер суд першої інстанції Молдови продовжить слухання справи про екстрадицію судді. В Україні Чаусу загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років.
- 17 травня Чаус уперше записав відео після викрадення. Він запевнив, що скоро повернеться в Україну. Його адвокат вважає, що екссуддя записав відео під тиском. У другому відео він пригрозив викрадачам компроматом.