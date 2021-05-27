Прокурори Молдови попросять Україну допомогти в розслідуванні викрадення колишнього судді Чауса

Прокурори Молдови звернулися до українських колег за правовою допомогою в розслідуванні викрадення екссудді Миколи Чауса.

Про це пише молдовське видання NewsMaker.

Прокурори запросили інформацію про Чауса, про 12 громадян України, про два автомобілі Toyota, які перетинали кордон, і ще про двох співробітників українського посольства в Молдові. Вони просять у разі встановлення місцезнаходження Чауса визнати його потерпілим і допитати.