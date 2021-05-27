Прокуроры Молдовы попросят Украину помочь в расследовании похищения бывшего судьи Чауса

Прокуроры Молдовы обратились к украинским коллегам за юридической помощью в расследовании похищения экс-судьи Николая Чауса.

Об этом пишет молдовское издание NewsMaker.

Прокуроры запросили информацию о Чаусе, о 12 гражданах Украины, о двух автомобилях Toyota, которые пересекали границу, и еще о двух сотрудниках украинского посольства в Молдове. Они просят в случае установления местонахождения Чауса признать его потерпевшим и допросить.