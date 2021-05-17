Адвокат Чауса считает, что экс-судья записал видео с обращением под давлением

Адвокат пропавшего бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса Юлиан Балан прокомментировал видео, на котором экс-судья рассказывает, что его похитили не в апреле этого года, а еще в 2016-м и запугиваниями заставляли оставаться в Молдове.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
По мнению адвоката, Чаус записал видеообращение под давлением. «Судя по информации, которую я знаю, то, думаю, что он был похищен, а показания даются под давлением», — сказал Балан.
Вместе с тем, адвокат отказывается комментировать ход дела Чауса по его исчезновению. Но добавляет, что на его запросы по подзащитному ответили только молдовские ведомства, сообщив, что производство по факту похищения открыто.
Жена Чауса Светлана в комментарии изданию «Страна» также заявила, что, по ее мнению, муж на видео зачитывает подготовленный кем-то текст. В то же время, она убеждена, что Чаус на самом деле сейчас находится в Украине.
«Хорошо, что мы увидели, что Николай жив и без признаков телесных повреждений. Но он не похож на себя на этом видео. Такие эмоции, мимика, манера речи — не присущи ему. Видно, что он не согласен с тем, что говорит [...] Думаю, ему написали и дали прочитать этот текст», — сказала Светлана Чаус.
Также она отметила, что ее насторожило то, что Чаус не упомянул о похищении из Молдовы, но уделил большое внимание событиям пятилетней давности. «Он ни слова не говорит о событиях апреля, когда его похитили из Кишинева. Непонятно, почему он акцентирует внимание на том, что было в 2016 году, и молчит о похищении из Молдовы на глазах у сына», — добавила жена экс-судьи.
В прокуратуре Молдовы по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщили, что сейчас изучают видеозапись с Чаусом, сообщает Newsmaker.
- 3 апреля адвокаты экс-судьи Днепровского райсуда Киева Чауса сообщили о его похищении. По их словам, Чауса похитила в центре столицы Молдовы группа вооруженных людей и вывезла в неизвестном направлении.
- 5 апреля глава МВД Молдовы заявил о задержании первого подозреваемого. По его словам, Чауса похитили иностранные граждане, они уже покинули страну, перейдя молдовско-украинскую границу. Переписывались организаторы похищения на украинском языке.
- За месяц до этого, 3 марта, Верховный суд Молдовы отказался предоставить Чаусу политическое убежище. В САП после этого заявили, что теперь суд первой инстанции Молдовы продолжит слушание дела об экстрадиции судьи. В Украине Чаусу грозит лишение свободы от 8 до 12 лет.
- В конце апреля СМИ узнали об украинцах, которые могут быть причастны к похищению. Впоследствии молдавские СМИ опубликовали маршрут похитителей Чауса.