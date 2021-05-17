Адвокат Чауса считает, что экс-судья записал видео с обращением под давлением

Вместе с тем, адвокат отказывается комментировать ход дела Чауса по его исчезновению. Но добавляет, что на его запросы по подзащитному ответили только молдовские ведомства, сообщив, что производство по факту похищения открыто.

По мнению адвоката, Чаус записал видеообращение под давлением. «Судя по информации, которую я знаю, то, думаю, что он был похищен, а показания даются под давлением», — сказал Балан.

Адвокат пропавшего бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса Юлиан Балан прокомментировал видео, на котором экс-судья рассказывает, что его похитили не в апреле этого года , а еще в 2016-м и запугиваниями заставляли оставаться в Молдове.

Жена Чауса Светлана в комментарии изданию «Страна» также заявила, что, по ее мнению, муж на видео зачитывает подготовленный кем-то текст. В то же время, она убеждена, что Чаус на самом деле сейчас находится в Украине.

«Хорошо, что мы увидели, что Николай жив и без признаков телесных повреждений. Но он не похож на себя на этом видео. Такие эмоции, мимика, манера речи — не присущи ему. Видно, что он не согласен с тем, что говорит [...] Думаю, ему написали и дали прочитать этот текст», — сказала Светлана Чаус.

Также она отметила, что ее насторожило то, что Чаус не упомянул о похищении из Молдовы, но уделил большое внимание событиям пятилетней давности. «Он ни слова не говорит о событиях апреля, когда его похитили из Кишинева. Непонятно, почему он акцентирует внимание на том, что было в 2016 году, и молчит о похищении из Молдовы на глазах у сына», — добавила жена экс-судьи.

В прокуратуре Молдовы по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщили, что сейчас изучают видеозапись с Чаусом, сообщает Newsmaker.