Судья Чаус впервые записал видео после похищения. Уверяет, что находится в безопасности, и скоро вернется в Украину

Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус впервые вышел на связь после похищения в Молдове в начале апреля. Он заверил, что скоро вернется в Украину.

Чаус заверил, что находится в безопасности. Он также заявил, что готов сотрудничать с правоохранительными органами Украины. По словам судьи, похищение действительно было, но не в этом году, а еще в 2016 году.

«По поводу похищения хочу сказать, что оно действительно было. Но было не сейчас, а в 2016 году. С тех пор меня постоянно запугивали расправой, заставляя тем самым находиться в Молдове. Люди, причастные к этому боялись и боятся, что я вернусь и начну говорить», — пояснил он.

Чаус не назвал свое местоположение, но подчеркнул, что очень скоро вернется в Украину и вместе со своими адвокатами даст все ответы на вопросы, которые интересуют украинские правоохранительные органы, в частности НАБУ и ГБР.