Судья Чаус впервые записал видео после похищения. Уверяет, что находится в безопасности, и скоро вернется в Украину

Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус впервые вышел на связь после похищения в Молдове в начале апреля. Он заверил, что скоро вернется в Украину.
Соответствующее видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале.
Чаус заверил, что находится в безопасности. Он также заявил, что готов сотрудничать с правоохранительными органами Украины. По словам судьи, похищение действительно было, но не в этом году, а еще в 2016 году.
«По поводу похищения хочу сказать, что оно действительно было. Но было не сейчас, а в 2016 году. С тех пор меня постоянно запугивали расправой, заставляя тем самым находиться в Молдове. Люди, причастные к этому боялись и боятся, что я вернусь и начну говорить», — пояснил он.
Чаус не назвал свое местоположение, но подчеркнул, что очень скоро вернется в Украину и вместе со своими адвокатами даст все ответы на вопросы, которые интересуют украинские правоохранительные органы, в частности НАБУ и ГБР.
- 3 апреля адвокаты экс-судьи Днепровского райсуда Киева Чауса сообщили о его похищении. По их словам, Чауса похитила в центре столицы Молдовы группа вооруженных людей и вывезла в неизвестном направлении.
- 5 апреля глава МВД Молдовы заявил о задержании первого подозреваемого. По его словам, Чауса похитили иностранные граждане, они уже покинули страну, перейдя молдавско-украинскую границу. Переписывались организаторы похищения на украинском языке.
- За месяц до этого, 3 марта, Верховный суд Молдовы отказался предоставить Чаусу политическое убежище. В САП после этого заявили, что теперь суд первой инстанции Молдовы продолжит слушание дела об экстрадиции судьи. В Украине Чаусу грозит лишение свободы от 8 до 12 лет.
- В конце апреля СМИ узнали об украинцах, которые могут быть причастны к похищению. Впоследствии молдавские СМИ опубликовали маршрут похитителей Чауса.