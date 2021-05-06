Молдовские СМИ опубликовали маршрут похитителей Чауса. Они арендовали авто с GPS-маячком и постоянно дежурили под домом судьи

Похитители судьи Николая Чауса в Кишиневе арендовали автомобили с GPS-маячком, что позволило проследить их маршрут в столице Молдовы. Они очень часто дежурили возле дома судьи. Об этом говорится в расследовании RISE совместно со «Слідство.Інфо». 15 марта в городе Атаки на рейсовом микроавтобусе в Молдову въезжают два украинца — Иван Федосенко и Юрий Коваленко. Доехав до Кишинева, они размещаются в разных гостиницах. Через два дня Коваленко берет в аренду автомобиль Hyundai Accent. 18—20 марта он постоянно ездит к дому в микрорайоне Ботаника, где проживал Чаус.

21 марта Коваленко отдает арендованное авто и уезжает из Молдовы. В то же время Федосенко остается в стране еще на несколько дней. 24 марта Коваленко возвращается в Молдову вместе с еще одним украинцем по имени Эдуард Ставицкий. Ранее журналисты уже установили, что настоящее имя Ставицкого — Андрей Куценко, и он может быть связан с разведкой. 25 марта Коваленко снова берет авто у той же компании. На этот раз Volkswagen Jetta. И снова отправляется в микрорайон Ботаника. 26 марта Иван Федосенко переходит пешую границу Молдовы и Украины в селе Паланка. За ним границу пересекает автомобиль Toyota Rav4 на дипломатических номерах, принадлежащий посольству Украины в Молдове. За рулем находится военный атташе посольства Сергей Сметанюк, который через 2 часа возвращается в Молдову. В этот момент Коваленко несколько раз ездит к дому Чауса. Вместе со Ставицким они заселились в один отель. 28 марта Коваленко возвращает авто и переезжает в другой отель, а на следующий день берет еще один автомобиль, но уже без GPS-маячка. 30 марта еще один украинец — Алексей Нечаев — тоже берет авто в аренду. В страну он приехал вместе с Алексеем Сотниковым еще 24 числа. Из Молдовы они выехали 3 апреля — в день похищения Чауса.