Молдовские СМИ опубликовали маршрут похитителей Чауса. Они арендовали авто с GPS-маячком и постоянно дежурили под домом судьи

Похитители судьи Николая Чауса в Кишиневе арендовали автомобили с GPS-маячком, что позволило проследить их маршрут в столице Молдовы. Они очень часто дежурили возле дома судьи.
Об этом говорится в расследовании RISE совместно со «Слідство.Інфо».
15 марта в городе Атаки на рейсовом микроавтобусе в Молдову въезжают два украинца — Иван Федосенко и Юрий Коваленко. Доехав до Кишинева, они размещаются в разных гостиницах. Через два дня Коваленко берет в аренду автомобиль Hyundai Accent. 18—20 марта он постоянно ездит к дому в микрорайоне Ботаника, где проживал Чаус.
21 марта Коваленко отдает арендованное авто и уезжает из Молдовы. В то же время Федосенко остается в стране еще на несколько дней.
24 марта Коваленко возвращается в Молдову вместе с еще одним украинцем по имени Эдуард Ставицкий. Ранее журналисты уже установили, что настоящее имя Ставицкого — Андрей Куценко, и он может быть связан с разведкой.
25 марта Коваленко снова берет авто у той же компании. На этот раз Volkswagen Jetta. И снова отправляется в микрорайон Ботаника.
26 марта Иван Федосенко переходит пешую границу Молдовы и Украины в селе Паланка. За ним границу пересекает автомобиль Toyota Rav4 на дипломатических номерах, принадлежащий посольству Украины в Молдове. За рулем находится военный атташе посольства Сергей Сметанюк, который через 2 часа возвращается в Молдову.
В этот момент Коваленко несколько раз ездит к дому Чауса. Вместе со Ставицким они заселились в один отель. 28 марта Коваленко возвращает авто и переезжает в другой отель, а на следующий день берет еще один автомобиль, но уже без GPS-маячка.
30 марта еще один украинец — Алексей Нечаев — тоже берет авто в аренду. В страну он приехал вместе с Алексеем Сотниковым еще 24 числа. Из Молдовы они выехали 3 апреля — в день похищения Чауса.
Во время похищения судьи его сначала запихивают в белый Ford Transit. Затем под мостом в центре города его пересаживают в Mercedes Benz, а уже за городом — в тот же Toyota Rav4, который принадлежит украинскому посольству. На этом автомобиле Чауса привезли в город Атаки, где он проходит таможенную границу без проверок и проезжает на территорию Украины.
Через несколько часов после похищения все вышеупомянутые лица друг за другом покидают территорию Молдовы.
- 3 апреля адвокаты Чауса сообщили о его похищении. По их словам, его похитила в центре столицы Молдовы группа вооруженных людей и вывезла в неизвестном направлении.
- 5 апреля глава МВД Молдовы заявил о задержании первого подозреваемого. По его словам, Чауса похитили иностранные граждане, они уже покинули страну, перейдя молдовско-украинскую границу. Переписывались организаторы похищения на украинском языке.
- За месяц до этого, 3 марта, Верховный суд Молдовы отказался предоставить Чаусу политическое убежище. В САП после этого заявили, что теперь суд первой инстанции Молдовы продолжит слушание дела об экстрадиции судьи. В Украине Чаусу грозит лишение свободы от 8 до 12 лет.
- Напомним, в августе 2016 года НАБУ возбудило дело против Чауса — следствие установило, что судья получил взятку $150 тысяч наличными, из которых $80 тысяч спрятал в двухлитровой банке. Однако без решения парламента сразу задержать судью не смогли — из-за судейского иммунитета. 6 сентября того же года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Чауса, а Соломенский суд разрешил его задержать. Интерпол объявил Чауса в розыск в ноябре 2016 года, а через несколько месяцев — 1 марта 2017 года — судью задержали в Кишиневе. Но он подал прошение об убежище, назвав уголовное дело против себя политическим.