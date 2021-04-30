СМИ Молдовы узнали о еще четырех украинцах, которые могут быть причастны к похищению Чауса

Журналисты узнали о еще четырех украинцах, которые могут быть причастны к похищению в Кишиневе бывшего украинского судьи Николая Чауса. В Молдову они въехали, вероятно, по паспортам прикрытия.

Об этом говорится в расследовании проекта RISE Moldova, подготовленном в сотрудничестве с украинским проектом «Слідство.Інфо».

Журналисты указывают, что за последние несколько недель смогли проанализировать данные более 20 украинских граждан, которые попали под внимание следствия из-за похищения Чауса.

Ранее СМИ установили фамилию одного из них — это Эдуард Ставицкий, реальное имя которого, вероятно, Андрей Куценко. Он приезжал в Молдову в составе другой группы украинцев. Журналисты выяснили, что он может быть связан с Главным управлением разведки Минобороны Украины. Хотя в разведке отрицают любую причастность. Также глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба уверял, что Украина не причастна к похищению.

За три недели с момента похищения экс-судьи в Украине так и невозбудили уголовное дело по этому факту, добавляют журналисты.