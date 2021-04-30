СМИ Молдовы узнали о еще четырех украинцах, которые могут быть причастны к похищению Чауса

Журналисты узнали о еще четырех украинцах, которые могут быть причастны к похищению в Кишиневе бывшего украинского судьи Николая Чауса. В Молдову они въехали, вероятно, по паспортам прикрытия.
Об этом говорится в расследовании проекта RISE Moldova, подготовленном в сотрудничестве с украинским проектом «Слідство.Інфо».
Журналисты указывают, что за последние несколько недель смогли проанализировать данные более 20 украинских граждан, которые попали под внимание следствия из-за похищения Чауса.
Ранее СМИ установили фамилию одного из них — это Эдуард Ставицкий, реальное имя которого, вероятно, Андрей Куценко. Он приезжал в Молдову в составе другой группы украинцев. Журналисты выяснили, что он может быть связан с Главным управлением разведки Минобороны Украины. Хотя в разведке отрицают любую причастность. Также глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба уверял, что Украина не причастна к похищению.
За три недели с момента похищения экс-судьи в Украине так и невозбудили уголовное дело по этому факту, добавляют журналисты.
Кроме вышеупомянутого Эдуарда Ставицкого, СМИ установили еще четырех украинцев, которые въехали в Молдову, вероятно, под вымышленными именами.
За десять дней до похищения Чауса (24 марта) границу пересекли 33-летний Алексей Нечаев и 36-летний Алексей Сотников — оба граждане Украины. Через два дня в Молдову также въехали еще два украинца — 24-летний Андрей Бородинов и 50-летний Сергей Гончар. Впоследствии правоохранители выяснят, что последние двое жили в одной гостинице Кишинева в соседних номерах, при этом Гончар рассчитывался наличными за два номера.
3 апреля, через шесть часов после похищения Чауса, Нечаев, Сотников и Бородинов уезжают из Молдовы на рейсовом микроавтобусе. Что касается Гончара, то по информации источников журналистов, ни один человек с таким именем не покидал территорию страны.
Согласно материалам следствия, которые изучили журналисты, под этими именами четверо украинцев останавливались в Кишиневе в разных отелях и арендовали автомобили, в том числе оснащенные датчиком GPS, что позволяет определять маршрут передвижения. Благодаря этим данным силовикам удалось позже проследить часть маршрута и выяснить, что некоторые из упомянутой группы украинцев несколько дней подряд ездили по району, где жил Чаус, и бывали у его дома.
Журналисты после проведенной дополнительной проверки также отмечают, что, вероятно, все четверо мужчин приезжали в Молдову под вымышленными именами. Иными словами, по паспортам прикрытия, которые обычно используют спецслужбы для спецопераций.
- 3 апреля адвокаты экс-судьи Днепровского райсуда Киева Чауса сообщили о его похищении. По их словам, Чауса похитила в центре столицы Молдовы группа вооруженных людей и вывезла в неизвестном направлении.
- 5 апреля глава МВД Молдовы заявил о задержании первого подозреваемого. По его словам, Чауса похитили иностранные граждане, они уже покинули страну, перейдя границу с Украиной. Переписывались организаторы похищения на украинском языке.
- За месяц до этого, 3 марта, Верховный суд Молдовы отказался предоставить Чаусу политическое убежище. В САП после этого заявили, что теперь суд первой инстанции Молдовы продолжит слушать дело об экстрадиции судьи. В Украине Чаусу грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.
- Напомним, в августе 2016 года НАБУ возбудило дело против Чауса — следствие установило, что судья получил взятку $150 тысяч наличными, из которых $80 тысяч спрятал в двухлитровой банке. Однако без решения парламента сразу задержать судью не смогли — из-за судейского иммунитета. Впоследствии Чаус перестал являться на допросы в НАБУ, его объявили в розыск. 6 сентября того же года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Чауса, а Соломенский суд разрешил его задержать. Интерпол объявил Чауса в розыск в ноябре 2016 года, а через несколько месяцев — 1 марта 2017 года — судью задержали в Кишиневе.