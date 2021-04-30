Молдовські ЗМІ дізналися про ще чотирьох українців, які можуть бути причетними до викрадення Чауса

Журналісти дізналися про ще чотирьох українців, які можуть бути причетними до викрадення в Кишиневі колишнього українського судді Миколи Чауса. У Молдову вони в’їхали, імовірно, за паспортами прикриття.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту RISE Moldova, підготовленому у співпраці з українським проєктом «Слідство.Інфо».

Журналісти вказують, що за останні кілька тижнів змогли проаналізувати дані понад 20 українських громадян, які потрапили під увагу молдавського слідства через викрадення Чауса.

Раніше ЗМІ встановили прізвище одного з них — це Едуард Ставицький, реальне ім’я якого, імовірно, Андрій Куценко. Він приїздив до Молдови у складі іншої групи українців. Журналісти з’ясували, що він може бути повʼязаний з Головним управлінням розвідки Міноборони України. Хоча в розвідці спростовують будь-яку причетність. Також глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба запевняв, що Україна не причетна до викрадення.

За три тижні з часу викрадення екссудді в Україні так і не порушили кримінальну справу за цим фактом, додають журналісти.