Молдовські ЗМІ опублікували маршрут викрадачів Чауса. Вони орендували авто з GPS-маячком і постійно чатували під будинком судді

Викрадачі судді Миколи Чауса у Кишиневі орендували автомобілі з GPS-маячком, що дозволило простежити їхній маршрут у столиці Молдові. Вони дуже часто чатували біля будинку судді. Про це йдеться у розслідуванні RISE спільно зі «Слідство.Інфо». 15 березня у місті Атаки на рейсовому мікроавтобусі до Молдови в’їжджають два українці — Іван Федосенко та Юрій Коваленко. Доїхавши до Кишинева вони розміщаються у різних готелях. Через два дні Коваленко бере в оренду автомобіль Hyundai Accent. 18—20 березня він постійно їздить до будинку в мікрорайоні Ботаніка, де проживав Чаус.

21 березня Коваленко віддає орендоване авто і виїжджає з Молдови. Водночас Федосенко лишається в країні ще на кілька днів. 24 березня Коваленко повертається до Молдови разом зі ще одним українцем на ім’я Едуард Ставицький. Раніше журналісти вже встановили, що справжнє ім’я Ставицького — Андрій Куценко, і він може бути пов’язаний з розвідкою. 25 березня Коваленко знову бере авто в тій самій компанії. Цього разу Volkswagen Jetta. І знову вирушає в мікрорайон Ботаніка. 26 березня Іван Федосенко переходить піший кордон Молдови та України у селі Паланка. За ним кордон перетинає автомобіль Toyota Rav4 на дипломатичних номерах, який належить посольству України в Молдові. За кермом перебуває військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, який через дві години повертається до Молдови. У цей момент Коваленко кілька разів їздить до будинку Чауса. Разом зі Ставицьким вони заселилися в один готель. 28 березня Коваленко повертає авто і переїжджає до іншого готелю, а наступного дня бере ще одне авто, але вже без GPS-маячка. 30 березня ще один українець — Олексій Нечаєв — теж бере авто в оренду. До країни він приїхав разом із Олексієм Сотниковим ще 24 числа. Із Молдови вони виїхали 3 квітня — у день викрадення Чауса.