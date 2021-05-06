Молдовські ЗМІ опублікували маршрут викрадачів Чауса. Вони орендували авто з GPS-маячком і постійно чатували під будинком судді

Викрадачі судді Миколи Чауса у Кишиневі орендували автомобілі з GPS-маячком, що дозволило простежити їхній маршрут у столиці Молдові. Вони дуже часто чатували біля будинку судді.
Про це йдеться у розслідуванні RISE спільно зі «Слідство.Інфо».
15 березня у місті Атаки на рейсовому мікроавтобусі до Молдови в’їжджають два українці — Іван Федосенко та Юрій Коваленко. Доїхавши до Кишинева вони розміщаються у різних готелях. Через два дні Коваленко бере в оренду автомобіль Hyundai Accent. 18—20 березня він постійно їздить до будинку в мікрорайоні Ботаніка, де проживав Чаус.
21 березня Коваленко віддає орендоване авто і виїжджає з Молдови. Водночас Федосенко лишається в країні ще на кілька днів.
24 березня Коваленко повертається до Молдови разом зі ще одним українцем на ім’я Едуард Ставицький. Раніше журналісти вже встановили, що справжнє ім’я Ставицького — Андрій Куценко, і він може бути пов’язаний з розвідкою.
25 березня Коваленко знову бере авто в тій самій компанії. Цього разу Volkswagen Jetta. І знову вирушає в мікрорайон Ботаніка.
26 березня Іван Федосенко переходить піший кордон Молдови та України у селі Паланка. За ним кордон перетинає автомобіль Toyota Rav4 на дипломатичних номерах, який належить посольству України в Молдові. За кермом перебуває військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, який через дві години повертається до Молдови.
У цей момент Коваленко кілька разів їздить до будинку Чауса. Разом зі Ставицьким вони заселилися в один готель. 28 березня Коваленко повертає авто і переїжджає до іншого готелю, а наступного дня бере ще одне авто, але вже без GPS-маячка.
30 березня ще один українець — Олексій Нечаєв — теж бере авто в оренду. До країни він приїхав разом із Олексієм Сотниковим ще 24 числа. Із Молдови вони виїхали 3 квітня — у день викрадення Чауса.
Під час викрадення судді його спочатку запихають у білий Ford Transit. Потім під мостом у центрі міста його пересаджують в Mercedes Benz, а вже за містом — у той самий Toyota Rav4, який належить українському посольству. На цьому автомобілі Чауса привезли в місто Атаки, де він проходить митний кордон без перевірок і проїжджає на територію України.
Через кілька годин після викрадення усі вищезгадані особи один за одним покидають територію Молдови.
- 3 квітня адвокати Чауса повідомили про його викрадення. За їхніми словами, його викрала в центрі столиці Молдови група озброєних людей і вивезла в невідомому напрямку.
- 5 квітня глава МВС Молдови заявив про затримання першого підозрюваного. За його словами, Чауса викрали іноземні громадяни, вони вже покинули країну, перейшовши молдовсько-український кордон. Листувалися організатори викрадення українською мовою.
- За місяць до цього, 3 березня, Верховний суд Молдови відмовився надати Чаусу політичний притулок. У САП після цього заявили, що тепер суд першої інстанції Молдови продовжить слухання справи про екстрадицію судді. В Україні Чаусу загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років.
- Нагадаємо, у серпні 2016 року НАБУ порушило справу проти Чауса — слідство встановило, що суддя отримав хабар $150 тисяч готівкою, з яких $80 тисяч сховав у дволітровій банці. Однак без рішення парламенту відразу затримати суддю не змогли — через суддівський імунітет. 6 вересня того ж року Верховна Рада зняла недоторканність з Чауса, а Соломʼянський суд дозволив його затримати. Інтерпол оголосив Чауса в розшук у листопаді 2016 року, а за кілька місяців — 1 березня 2017 року — суддю затримали в Кишиневі. Але він подав прохання про притулок, назвавши кримінальну справу проти себе політичною.