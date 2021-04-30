Жена экс-судьи Чауса обратилась к Зеленскому. Она считает, что ее мужа удерживают спецслужбы

Жена украинского бывшего судьи Николая Чауса, которого в Молдове, вероятно, похитили 3 апреля, обратилась с заявлением к президенту Владимиру Зеленскому. Она призвали главу государства вмешаться в поиски ее мужа.

Об этом сообщает «Громадське», в распоряжении которого есть копия ее письма.

«Мой муж не собирался уклоняться от правосудия. Он ожидал решения, чтобы в соответствии с процедурой вернуться в Украину и защищать себя от незаконного преследования со стороны сотрудников НАБУ», — заявила Светлана Чаус.