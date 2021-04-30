Жена экс-судьи Чауса обратилась к Зеленскому. Она считает, что ее мужа удерживают спецслужбы

Жена украинского бывшего судьи Николая Чауса, которого в Молдове, вероятно, похитили 3 апреля, обратилась с заявлением к президенту Владимиру Зеленскому. Она призвали главу государства вмешаться в поиски ее мужа.
Об этом сообщает «Громадське», в распоряжении которого есть копия ее письма.
«Мой муж не собирался уклоняться от правосудия. Он ожидал решения, чтобы в соответствии с процедурой вернуться в Украину и защищать себя от незаконного преследования со стороны сотрудников НАБУ», — заявила Светлана Чаус.
По ее мнению, мужа удерживают спецслужбы, и она вместе с адвокатами будет делать все возможное, чтобы вернуть экс-судью. Она также отметила, что в случае игнорирования Зеленским ее заявления будет обращаться в международные инстанции.
«Если же спецслужбы и в дальнейшем будут незаконно удерживать моего мужа, мы будем продолжать обращаться ко всем лидерам европейских и мировых держав. Семья и адвокаты будут принимать все необходимые меры, чтобы вернуть Николая Чауса живым», — отметила женщина.
В то же время адвокат экс-судьи Александр Вишневый отметил, что украинские правоохранители до сих пор не открыли уголовное производство по факту похищения Чауса, хотя они обращались с соответствующими заявлениями.
В то же время в НАБУ сообщают, что процедура экстрадиции Чауса из Молдовы официально продолжается. «Статус судьи в уголовном производстве, которое расследует НАБУ, не изменился. Продолжается экстрадиционная процедура. Официальная информация, что этот человек в Украине, в НАБУ не поступало», — сообщили в пресс-службе бюро в комментарии «Украинской правде».
- 3 апреля адвокаты Чауса сообщили о его похищении. По их словам, его похитила в центре столицы Молдовы группа вооруженных людей и вывезла в неизвестном направлении.
- 5 апреля глава МВД Молдовы заявил о задержании первого подозреваемого. По его словам, Чауса похитили иностранные граждане, они уже покинули страну, перейдя границу с Украиной. Переписывались организаторы похищения на украинском языке.
- За месяц до этого, 3 марта, Верховный суд Молдовы отказался предоставить Чаусу политическое убежище. В САП после этого заявили, что теперь суд первой инстанции Молдовы продолжит слушать дело об экстрадиции судьи. В Украине Чаусу грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.
- Напомним, в августе 2016 года НАБУ возбудило дело против Чауса — следствие установило, что судья получил взятку $150 тысяч наличными, из которых $80 тысяч спрятал в двухлитровой банке. Однако без решения парламента сразу задержать судью не смогли — из-за судейского иммунитета. 6 сентября того же года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Чауса, а Соломенский суд разрешил его задержать. Интерпол объявил Чауса в розыск в ноябре 2016 года, а через несколько месяцев — 1 марта 2017 года — судью задержали в Кишиневе.