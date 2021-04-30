Дружина екссудді Чауса звернулася до Зеленського. Вона вважає, що її чоловіка утримують спецслужби

Дружина українського колишнього судді Миколи Чауса, якого у Молдові, ймовірно, викрали 3 квітня, звернулася із заявою до президента Володимира Зеленського. Вона закликали главу держави втрутитися у пошуки її чоловіка.

Про це повідомляє «Громадське», в розпорядженні якого є копія її листа.

«Мій чоловік не мав наміру ухилятися від правосуддя. Він очікував рішення, аби відповідно до процедури повернутися в Україну та захищати себе від незаконного переслідування з боку працівників НАБУ», — заявила Світлана Чаус.