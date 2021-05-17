Суддя Чаус вперше записав відео після викрадення. Запевняє, що перебуває в безпеці, і скоро повернеться до України

Колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус вперше вийшов на зв’язок після викрадення у Молдові на початку квітня. Він запевнив, що скоро повернеться в Україну.
Відповідне відеозвернення він опублікував у своєму Telegram-каналі.
Чаус запевнив, що перебуває у безпеці. Він також заявив, що готовий співпрацювати з правоохоронними органами України. За словами судді, викрадення дійсно було, але не в цьому році, а ще в 2016 році.
«Відносно викрадення хочу сказати, що воно дійсно було. Але було не зараз, а в 2016 році. З тих пір мене постійно залякували розправою, змушуючи тим самим перебувати в Молдові. Люди, причетні до цього боялися і бояться, що я повернуся і почну говорити», — пояснив він.
Чаус не назвав місце свого перебування, але підкреслив, що дуже скоро повернеться в Україну і разом зі своїми адвокатами дасть всі відповіді на запитання, які цікавлять українські правоохоронні органи, зокрема НАБУ та ДБР.
- 3 квітня адвокати екссудді Дніпровського райсуду Києва Чауса повідомили про його викрадення. За їхніми словами, Чауса викрала в центрі столиці Молдови група озброєних людей і вивезла в невідомому напрямку.
- 5 квітня глава МВС Молдови заявив про затримання першого підозрюваного. За його словами, Чауса викрали іноземні громадяни, вони вже покинули країну, перейшовши молдовсько-український кордон. Листувалися організатори викрадення українською мовою.
- За місяць до цього, 3 березня, Верховний суд Молдови відмовився надати Чаусу політичний притулок. У САП після цього заявили, що тепер суд першої інстанції Молдови продовжить слухання справи про екстрадицію судді. В Україні Чаусу загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років.
- У кінці квітня ЗМІ дізналися про українців, які можуть бути причетні до викрадення. Згодом молдовські ЗМІ опублікували маршрут викрадачів Чауса .