Суддя Чаус вперше записав відео після викрадення. Запевняє, що перебуває в безпеці, і скоро повернеться до України

Колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус вперше вийшов на зв’язок після викрадення у Молдові на початку квітня. Він запевнив, що скоро повернеться в Україну.

Чаус запевнив, що перебуває у безпеці. Він також заявив, що готовий співпрацювати з правоохоронними органами України. За словами судді, викрадення дійсно було, але не в цьому році, а ще в 2016 році.

«Відносно викрадення хочу сказати, що воно дійсно було. Але було не зараз, а в 2016 році. З тих пір мене постійно залякували розправою, змушуючи тим самим перебувати в Молдові. Люди, причетні до цього боялися і бояться, що я повернуся і почну говорити», — пояснив він.

Чаус не назвав місце свого перебування, але підкреслив, що дуже скоро повернеться в Україну і разом зі своїми адвокатами дасть всі відповіді на запитання, які цікавлять українські правоохоронні органи, зокрема НАБУ та ДБР.