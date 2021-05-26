СМИ: Интерпол снял судью Чауса с международного розыска

Интерпол снял украинского судью Николая Чауса с международного розыска. В НАБУ уверяют, что это не повлияет на расследование дела против него.

Соответствующую информацию опубликовало издание «Слідство.інфо». Также снятие Чауса с розыска подтвердил и источник Интерфакса.

Комиссия по контролю файлов Интерпола приняла решение снять Чауса с розыска в апреле. Причиной этого стала жалоба судьи, что размещение его данных на сайте Интерпола не соответствовало их правилам.