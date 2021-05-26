ЗМІ: Інтерпол зняв суддю Чауса з міжнародного розшуку

Інтерпол зняв українського суддю Миколу Чауса з міжнародного розшуку. У НАБУ запевняють, що це не вплине на розслідування справи проти нього.

Відповідну інформацію опублікувало видання «Слідство.інфо». Також зняття Чауса з розшуку підтвердило і джерело Інтерфаксу.

Комісія з контролю файлів Інтерполу ухвалила рішення зняти Чауса з розшуку у квітні. Причиною цього стала скарга судді, що розміщення його даних на сайті Інтерполу не відповідало їхнім правилам.