ЗМІ: Інтерпол зняв суддю Чауса з міжнародного розшуку

Інтерпол зняв українського суддю Миколу Чауса з міжнародного розшуку. У НАБУ запевняють, що це не вплине на розслідування справи проти нього.
Відповідну інформацію опублікувало видання «Слідство.інфо». Також зняття Чауса з розшуку підтвердило і джерело Інтерфаксу.
Комісія з контролю файлів Інтерполу ухвалила рішення зняти Чауса з розшуку у квітні. Причиною цього стала скарга судді, що розміщення його даних на сайті Інтерполу не відповідало їхнім правилам.
В Інтерполі пояснили, що підставою для оголошення Чауса в розшук стало неналежне судове рішення. Там зазначили, що НАБУ надало їм не ухвалу суду про арешт, а ухвалу про примусовий привід на судове засідання.
«Наразі процедура екстрадиції у Республіці Молдова триває та жодним чином не залежить від факту перебування підозрюваного в міжнародному розшуку», — пояснили в Національному антикорупційному бюро.
Микола Чаус був суддею Дніпровського суду Києва з жовтня 2002 року. 9 серпня 2016 року його затримали, коли він отримував хабар у $150 тисяч. Натомість він мав ухвалити потрібне рішення у справі про торгівлю наркотиками. Щоб заарештувати Чауса, потрібно було рішення парламенту, а він був на канікулах. Уже наступного дня Чаус не прийшов на роботу. Зрештою він опинився в Молдові та попросив там про політичний притулок — 3 березня 2021 року йому відмовили. Україна подала запит про екстрадицію.
- 3 квітня 2021 року адвокати Чауса повідомили про його викрадення. За їхніми словами, його викрала в центрі столиці Молдови група озброєних людей і вивезла в невідомому напрямку.
- 5 квітня глава МВС Молдови заявив про затримання першого підозрюваного. За його словами, Чауса викрали іноземні громадяни, вони вже покинули країну, перейшовши молдовсько-український кордон. Листувалися організатори викрадення українською мовою.
- 17 травня Чаус вперше записав відео після викрадення. Він запевнив, що скоро повернеться в Україну. Його адвокат вважає, що екссуддя записав відео під тиском. На другому відео Чаус заявив, що має намір повернутися в Україну і разом з адвокатами відповісти на всі запитання.