СМИ сообщили, что судья-беглец Чаус находится в военной части киевских пограничников. Там это назвали «ложью и манипуляцией»

Журналисты телеканала «Прямой» сообщили, что судья-беглец Николай Чаус находится в одной из воинских частей пограничной службы Киевской области (№2428), однако Государственная пограничная служба назвала эту информацию «манипуляцией и фейками».
Об этом ГПСУ сообщила в комментарии Радио Свобода.
19 мая телеканал «Прямой» обнародовал видео о том, что Николай Чаус, как узнали журналисты от адвоката, находится в одной из военных частей Киевской области (№2428), потому что якобы «видео с Чаусом» было смонтировано с помощью программы, которую несколько лет назад закупила эта воинская часть.
Однако пограничники это отрицают и не понимают, почему адвокатов удивляет наличие лицензионной программы Adobe Premiere Pro.
«Это фейк и это лживая, манипулятивная информация, которую распространили эти издания. [...] Речь идет о программном продукте Adobe Premiere Pro. Да, действительно, Государственная пограничная служба осуществляет закупки лицензионных программ, чтобы не нарушать права интеллектуальной собственности. Удивляет, почему соблюдение норм ГПСУ у всех вызывает удивление, что мы пользуемся правильными лицензионными продуктами и не нарушаем прав интеллектуальной собственности», — отметил представитель пограничной службы Андрей Демченко.
Николай Чаус был судьей Днепровского суда Киева с октября 2002 года. 9 августа 2016 его задержали, когда он получал взятку в $150 тысяч. Вместо этого он должен был принять нужное решение по делу о торговле наркотиками. Чтобы арестовать Чауса, нужно было решение парламента, а он был на каникулах. Уже на следующий день Чаус не пришел на работу. В конце концов он оказался в Молдове и попросил там политического убежища — 3 марта 2021 года ему отказали. Украина подала запрос об экстрадиции.
- 3 апреля 2021 года адвокаты Чауса сообщили о его похищении. По их словам, его похитила в центре столицы Молдовы группа вооруженных людей и вывезла в неизвестном направлении.
- 5 апреля глава МВД Молдовы заявил о задержании первого подозреваемого. По его словам, Чауса похитили иностранные граждане, они уже покинули страну, перейдя молдовско-украинскую границу. Переписывались организаторы похищения на украинском языке.
- 17 мая Чаус впервые записал видео после похищения. Он заверил, что скоро вернется в Украину. Его адвокат считает, что экс-судья записал видео под давлением. На втором видео он заявил, что намерен вернуться в Украину и вместе с адвокатами ответить на все вопросы.